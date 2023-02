﻿Türkische Community in Hannover nach Erdbeben in Sorge – erste Hilfsaktionen laufen an

Das katastrophale Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat auch die Verwandten der Opfer in Hannover schockiert und alarmiert. Viele spenden, die Hilfsbereitschaft geht aber weit über die türkische Community hinaus.

