﻿Warnstreiks beim TÜV Nord: Fallen weitere Hauptuntersuchungen aus?

Hannover. Die Gewerkschaft Verdi hat wegen einer Tarifauseinandersetzung für Sonnabend, 13. Mai, und Montag, 15. Mai, zu ganztägigen Warnstreiks beim TÜV Nord in Hannover und an anderen Standorten des Prüfunternehmens aufgerufen. Beim TÜV Hessen und bei der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) sind ebenfalls Arbeitsniederlegungen geplant, wie Verdi mitteilte. Bereits am Freitag haben Beschäftigte gestreikt.

Die meisten TÜV-Nord-Prüfstationen – auch in der Region Hannover – seien wegen des Warnstreiks am Freitag nicht geöffnet gewesen, berichtete das Unternehmen. Auch für Sonnabend und Montag sei damit zu rechnen, dass geplante Hauptunteruntersuchungen oder Begutachtungen ausfallen müssten.

Fahrprüfungen abgesagt

Etliche Fahrprüfungen hätten abgesagt werden müssen. „Dafür bittet TÜV Nord alle Betroffenen um Verständnis. Die Prüfungen sollen schnellstmöglich nachgeholt werden.“ Das Unternehmen hält einen insgesamt dreitägigen Streik „nicht für angemessen“.

Verdi fordert im Kern eine Erhöhung der Löhne um 12 Prozent rückwirkend vom 1. April an. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von zwölf Monaten haben. Die Arbeitgeber – die Tarifgemeinschaft TÜV – hätten bisher eine Laufzeit von drei Jahren vorgeschlagen, erklärte Verdi. Demnach sollen die Entgelte in drei Schritten angehoben werden: am 1. September 2023 und 1. April 2024 um jeweils 2,7 Prozent und am 1. April 2025 um weitere 2,5 Prozent. Außerdem solle es drei Einmalzahlungen von jeweils 500 Euro als Inflationsausgleichsprämie geben. Verdi bezeichnete das bisherige Angebot als „enttäuschend“. Der TÜV Nord vertrat die Auffassung, dass „bei gutem Willen auf beiden Seiten“ am kommenden Dienstag eine Tarifeinigung möglich sei.