﻿Tuğba Tekkal aus Hannover veröffentlicht ihr erstes Buch

Sie ist Profisportlerin, Menschenrechtsaktivistin und nun auch Autorin: Tuğba Tekkal (38) hat mit „Tor zur Freiheit“ gerade ihr erstes Buch herausgebracht. Wir haben mit der Frau aus Hannover über den Erscheinungstag, eine Reise in den Irak und ihre Kindheitserinnerungen gesprochen.

Hannover. Für Buchveröffentlichungen gibt es keine festen Vorgaben: Manche stellen ihre Werke in Fernsehshows vor, andere auf Lesereise oder sie stehen plötzlich einfach nur im Regal beim Händler. Tuğba Tekkal (38) hat sich für eine ganz andere Variante entschieden: Mit ihrem Buch „Tor zur Freiheit“ (Elisabeth Sandmann Verlag, 176 Seiten, 22 Euro) im Gepäck ist die Hannoveranerin in den Irak gereist und hat die Erscheinung mit geflüchteten Menschen in einem Camp gefeiert, insbesondere mit jungen Mädchen. Ganz ohne roten Teppich und Blitzlichtgewitter, dafür mit ganz viel Liebe.