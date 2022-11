Der Ferienflieger hatte schon aufgesetzt am Flughafen Hannover-Langenhagen – dann startete die Maschine plötzlich wieder durch. „Rings um uns herum wurden alle bleich im Gesicht und haben sich an den Händen gefasst“, berichtet ein Passagier. Vor allem die erst versprochene, dann aber dürftige Erklärung aus dem Cockpit machte vielen Angst.

Hannover. Dieser Landeanflug sitzt einigen Passagieren noch heute in den Knochen. „Es war eine schreckliche Situation – vor allem das Gefühl, nicht darüber informiert zu werden, was der Auslöser war“, sagt ein Insasse des Tui-Fly-Flugs X32275 aus Jerez de la Frontera (Andalusien). An der Unwissenheit allerdings hat sich bis heute nichts geändert.