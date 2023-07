﻿Tui stoppt Reisen nach Rhodos – auch Hannover betroffen

Gegen den Hunger

Brotzeit-Projekt an Grundschule: Verein von Uschi Glas sucht Helfer in Hannover

An der Pestalozzi-Schule in Hannover-Misburg will der Verein Brotzeit Kindern jeden Morgen ein gratis-Frühstücksbuffet zubereiten, um armutsbedingten Hunger zu bekämpfen. Dafür werden Helfer gesucht.