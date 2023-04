﻿Mit Olympiasiegerin Kira Walkenhorst: Die Finals beim Beachvolleyball-Cup am Steintor laufen

Der letzte Tag beim NP-Beachvolleyball-Cup, präsentiert von der Sparkasse Hannover, ist gestartet. Am Sonnabend qualifizierten sich die Sportlerinnen und Sportler für die Finals am Sonntag, aktuell laufen die Halbfinals. Schafft es Olympiasiegerin und Weltmeisterin Kira Walkenhorst ins Finale?

Volle Tribünen: Tausende Menschen verfolgen an diesem Wochenende den NP-Beachvolleyball-Cup am Steintor.

Hannover. Letzte Chance, Strandfeeling mitten in der Stadt zu genießen – und das bei diesen sommerlichen Temperaturen. Der finale Tag des NP-Beachvolleyball-Cups am Steintor ist gestartet, die Halbfinals laufen. Schafft es Olympiasiegerin und Weltmeisterin Kira Walkenhorst (32) mit ihrer Partnerin Anna Behlen (30) ins Finale? Am Sonnabend konnte das Duo in den Vorrunden alle Spiele gewinnen.

Bevor der Schiedsrichter um 15 Uhr das Finale anpfeift, treten die Promis bei einem Benefiz-Spiel zugunsten der NP-Sportstiftung an. Die HDI-Generalagentur Kai Kurt Jägermann spendet 100 Euro pro Punkt für das Promi-Team. Regionspräsident Steffen Krach (43), „Bachelorette“-Gewinner Jan Hoffmann (32), Ex-96- und Fußballnationalspieler Christian „Schulle“ Schulz (40), Hannovers SPD-Chef und Bundestagsmitglied Adis Ahmetovic (29), Tanzschul-Chefin und Influencerin Anissa Bothe (33) und NDR-Moderation Hinnerk Baumgarten (55) spielen gegen die mehrfache Landesmeisterin Alina Hellmich (30) und die mehrfache Vizemeisterin Katharina Rathkamp (38).

Nach dem Promi-Spiel startet das Finale, um 17 Uhr gibt’s die Siegerehrung. Damit endet das Turnier-Wochenende. Wer noch vorbeikommen möchte: Das Zuschauen ist kostenlos, zahlreiche Plätze sind auf den Tribünen frei zugänglich. Für das leibliche Wohl ist an mehreren Food-Ständen gesorgt.