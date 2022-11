﻿Twitter-Flucht nach Kauf durch Elon Musk: Wie reagieren Nutzer in Hannover?

Hannover. Nachdem der Unternehmer Elon Musk das soziale Netzwerk Twitter gekauft hat, wenden sich immer mehr prominente Nutzerinnen und Nutzer von der Plattform ab. Vor wenigen Tagen hat der Pianist Igor Levit seinen Account gelöscht. "Mit seiner Übernahme hat Elon Musk das Geschäftsmodell geändert und diese Plattform in etwas verwandelt, an dem ich nicht mehr teilnehmen kann", schreibt Levit, der in Hannover aufgewachsen und hier an der Hochschule für Musik, Theater und Medien als Professor für Klavier tätig ist, in seinem letzten Tweet.

Das Öffnen der Schleusen für Hassreden, getarnt als freie Meinungsäußerung, käme nicht überraschend, sei aber dennoch ein Schock. „Antisemitismus, Rassismus, Hass auf Minderheiten wurden selten so offen und transparent geäußert wie derzeit“, so Levit.

Levit verlässt Twitter, macht bei Instagram weiter

Damit verlässt eine wichtige deutsche Stimme das Netzwerk, die mit einzelnen Posts immer wieder Tausende Menschen erreicht hat. Levit hatte während der Corona-Pandemie teilweise live bei Twitter und Instagram aus seinem Wohnzimmer Konzerte gestreamt. Bei Twitter ist für den Künstler nun erst einmal Schluss, bei Instagram geht es weiter.

Hat Twitter verlassen: Pianist Igor Levit hatte im Corona-Lockdown 2020 Wohnzimmerkonzerte via Twitter gestreamt. © Quelle: Nico Herzog

Auch andere Menschen in Hannover und Niedersachsen überlegen, ob sie in Zukunft weiter im Netzwerk von Elon Musk aktiv sein wollen. Und auch Unternehmen und Behörden werden vor neue Entscheidungen gestellt.

Was macht die Üstra mit ihrem Twitter-Kanal?

Ein viel genutzter Twitter-Kanal in der Region Hannover ist der Account der Üstra – mehr als 20.000 Nutzerinnen und Nutzer folgen dem Verkehrsbetrieb. "Twitter ist für uns ein wichtiger Kanal, um über wichtige Fahrgastinformationen zu unseren Stadtbahnen und Bussen schnell und direkt zu informieren", erklärt Sprecher Heiko Rehberg. So erfahren Fahrgäste etwa, auf welchen Linien es Verspätungen oder Störungen gibt, oder wo beispielsweise durch einen Verkehrsunfall oder einen Oberleitungsschaden ein Ersatzverkehr mit Bussen notwendig ist.

„Einen Grund, überstürzt Twitter zu verlassen, sehen wir derzeit aber nicht“, sagt Rehberg. Aber man werde die Entwicklung bei Twitter mit kritischem Blick genau beobachten, auch unter ethischen Gesichtspunkten.

Polizei beobachtet Entwicklungen kritisch

Mehr als 40.000 Accounts folgen der Polizei Hannover bei Twitter. Über die Frage, ob und auf welche Weise man über das Netzwerk kommuniziert, regelt das Innenministerium in Niedersachsen. "Vorerst hält die Polizei Niedersachsen an einer Nutzung von Twitter fest, da mit der direkten und zielgerichteten Informationssteuerung ein hoher Mehrwert für die polizeiliche Aufgabenbewältigung verbunden ist", teilt Sprecherin Rosa Legatis mit. Dennoch beobachte die Polizei Niedersachsen die weiteren Entwicklungen kritisch und prüft die weitere Nutzung.

Twitterflucht zu Mastodon – auch in Hannover?

Auch für viele Nutzerinnen und Nutzer ist es eine Abwägungsfrage, ob sie bleiben oder nicht: "Twitter ist nach wie vor eine zentrale Plattform für Information und Austausch", sagt etwa Hannovers Regionspräsident Steffen Krach, dem bei Twitter mehr als 6500 Accounts folgen. Deshalb werde der SPD-Politiker Twitter vorerst weiter nutzen. "Ich werde die weitere Entwicklung aber natürlich genau beobachten."

In der Twitter-Community in Hannover berichten einige Nutzerinnen und Nutzer, dass sie dem Netzwerk bereits den Rücken gekehrt haben. Einige wechseln zu Mastodon. Das dezentral organisierte Netzwerk verzeichnet seit dem Twitter-Kauf durch Elon Musk einen massiven Zulauf – was aktuell teilweise zu langen Ladezeiten führt.

Trotzdem: „Drüben ist es sehr viel netter“, schreibt ein Nutzer. Und ein anderer ergänzt, dass auch der Umgang mit seinen Daten besser sei. Andere überlegen noch. Auch Behörden und Unternehmen in Niedersachsen prüfen, ob sich ein Wechsel zu Mastodon lohnen könnte.