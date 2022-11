﻿Umweltaktivisten lassen SUVs in Hannover wieder die Luft ab

Klimaaktivisten haben in der Nacht zu Dienstag erneut SUVs in Hannover im Visier gehabt. An mindestens sieben Fahrzeugen haben sie die Luft aus den Reifen gelassen. In der vergangenen Woche waren die Aktivisten erstmals in Hannover in Erscheinung getreten.

Hannover. Klimaaktivisten haben in Hannover erneut die Luft aus den Reifen von mehreren Freizeitgeländewagen (SUV) gelassen. Wie Polizeisprecherin Janique Bohrmann berichtet, traf es in der Nacht zu Dienstag in der Hohenzollernstraße (Oststadt) die Reifen von sieben Fahrzeugen. „Die Aktivisten haben Bekennerschreiben an den Autos hinterlassen“, sagt die Polizeisprecherin.

Die weltweit agierende Klimagruppe „Tyre Extinguishers“ (Reifenlöscher) spricht im Internet von 25 Autos, die in der Oststadt, in der List und im Zooviertel gestanden hätten. Die Polizei Hannover kann die Angaben nicht bestätigen. Die Aktion der Umweltschützer richtet sich gegen sogenannte Spritfresser, weil diese Autos klimaschädlich seien. Die Aktivisten kündigten an, weitere Informationen über die „weltweite Aktionsnacht“ preiszugeben. In der Nacht zu Freitag, 18. November, waren sie erstmals in Hannover aktiv geworden.

„Wir prüfen in jedem Einzelfall, ob eine Sachbeschädigung vorliegt“, sagt Polizeisprecherin Bohrmann. Wie Polizei Hannover und Staatsanwaltschaft vergangenen Woche mitgeteilt haben, wird gegen die Täter in jedem Fall ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es bestehe immer der Anfangsverdacht einer Sachbeschädigung.

Die Aktivisten bewegen sich auf einem schmalen Grat zwischen Legalität und Illegalität. „Sind die Reifen total platt, kann man von einem Vergehen sprechen“, sagt Pressesprecherin Bohrmann. Denn es sei ein erheblicher Aufwand für den Wagenbesitzer entstanden, die Fahrbereitschaft des Autos wieder herzustellen. Fehle hingegen nur ein wenig Luft in den Reifen, sei die Aktion nicht strafbar. Auch von einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr könne man nicht sprechen, weil die Umweltaktivisten in ihrem Bekennerschreiben auf ihre Taten hinwiesen.

Von Thomas Nagel und Peer Hellerling