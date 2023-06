﻿Das ist am Wochenende in Hannover los

Kostenfrei bis 17:02 Uhr lesen

Rechtsstreit nach Wohnungskündigung

Die Flüchtlingsfamilie Asghari hatte Prozesskostenhilfe für einen Rechtsstreit gegen die Stadt Pattensen wegen der Wohnungskündigung gewährt bekommen. Doch nach der Niederlage am Landgericht Hannover kam nun ein schockierender Brief an.