﻿Ein Jahr Uber in Hannover: Taxigewerbe klagt über Auftragsverlust und illegale Praktiken

Uber, Taxi und Moia: Das sind die Unterschiede und Preise

Anders als beim klassischen Taxigewerbe können die Fahrten von Uber ausschließlich online über eine App gebucht werden. Das US-Unternehmen verfügt nicht über eigene Fahrzeuge, sondern verdient sein Geld über die Vermittlung von Fahrten. In Deutschland sind es also vor allem selbstständige Taxifahrer und Mietwagenfirmen, die die Chauffeurdienste für Uber übernehmen. Bei Uber bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis. Meistens sind die über das Unternehmen vermittelten Fahrten einige Euros billiger als die mit Taxis. Das liegt daran, dass die US-Firma nicht dazu verpflichtet ist, auch zu unrentablen Zeiten ein Angebot aufrechtzuerhalten. Zudem ist sie nicht an die Taxipreise gebunden, die jeweils von den Kommunen genehmigt werden müssen. 2022 wurden diese wegen der gestiegenen Spritpreise, Löhne und allgemeinen Inflation auf Wunsch des Taxigewerbes erhöht und traten zum 1. Oktober in Kraft. Der Grundpreis stieg von 3,90 auf 4,50 Euro, der Preis pro Kilometer von 2,30 auf 2,80 Euro. Billiger als Taxifahrten und sogar meist auch als Uber ist das Angebot des Ride-Sharing-Dienstes Moia. Allerdings müssen sich Nutzer der Kleinbusse der VW-Tochter die Fahrzeuge regelmäßig mit anderen Fahrgästen teilen. Diese versuchen immer mehrere Fahrgäste einzusammeln und die Routen miteinander zu verbinden. Dadurch kann es auch mal zu Umwegen kommen. Ein weiterer Nachteil: Moia ist – anders als Taxis und Uber – nur im Stadtgebiet von Hannover unterwegs, nicht jedoch im Umland. Weil die Preise von Uber und Moia dynamisch und abhängig von der Nachfrage ermittelt werden, sind diese nur eine Momentaufnahme. Am Dienstagmittag kostete eine Fahrt vom Kröpcke zu den Herrenhäuser Gärten mit Uber 11,41 Euro, mit Moia 10,70 Euro. Den Preis für eine Taxifahrt für die rund fünf Kilometer lange Strecke gaben die Mobilitätsapp Free Now sowie der Taxirechner jeweils mit mindestens 19 Euro an. Zu den Stoßzeiten können Fahrten mit Uber aber auch teurer ausfallen. Neu für Hannover eingeführt hat Uber jetzt auch die Option „Uber Reserve“, mit der Fahrten bis zu 30 Tage vorher reserviert werden können. So soll bei wichtigen Terminen eine Mitnahme garantiert werden, obwohl Uber – anders als das Taxigewerbe – nicht zu einer Verfügbarkeit rund um die Uhr verpflichtet ist. Auch an Tagen und zu Zeiten mit einer hohen Nachfrage soll durch den Service eine Beförderung sichergestellt werden.