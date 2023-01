﻿Region Hannover: Mutmaßliche Supermarkträuber schweigen nach Festnahme

Festnahmen nach Supermarktüberfall in Isernhagen: Zwei junge Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.

Zwei 20-Jährige, die mutmaßlich einen Supermarkt in Isernhagen überfallen haben, sitzen nun in Untersuchungshaft. Am Donnerstagabend hatte die Polizei sie festgenommen. Derweil gab es am Wochenende zwei weitere Taten in der Region Hannover.

