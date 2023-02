﻿Überfallserie auf Supermärkte in der Region Hannover: Polizei nimmt weiteren Verdächtigen fest

Die Polizei hat einen 19-Jährigen festgenommen, der offenbar mit für die Raubüberfälle auf zahlreiche Supermärkte in der Region Hannover und Peine verantwortlich ist. Anfang Januar hatten Ermittler bereits zwei mutmaßliche Komplizen erwischt.

Hannover. Die Polizei Hannover hat einen dritten mutmaßlichen Supermarkträuber festgenommen. Es handelt sich um einen 19-Jährigen, der im Verdacht steht, mit für die Überfallserie in der Region Hannover sowie Peine verantwortlich zu sein. Insgesamt 19 Geschäfte wurden seit Mitte Dezember vergangenen Jahres ausgeraubt. Der am Donnerstag Festgenommene soll an mindestens zwölf Taten beteiligt gewesen sein.