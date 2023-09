﻿Überfall auf Juwelier „Altintas“: Vorbestrafter 19-Jähriger muss in Untersuchungshaft

Hannover. Am Freitag, 8, September, ging es vor das Amtsgericht Hannover: Der 19-Jährige, der im Juli am Überfall auf den Juwelier Altintas an der Georgstraße beteiligt gewesen sein soll, kommt in Untersuchungshaft. Das ordnete ein Haftrichter an. Der Heranwachsende soll am 11. Juli Vitrinen im Geschäft zerstört und dann geleert haben. Sein gleichaltriger Komplize ist laut Staatsanwaltschaft weiter auf der Flucht. Er soll auf einen 39-jährigen Mitarbeiter des Altintas geschossen haben.

Nach Informationen dieser Zeitung ist der Festgenommene polizeibekannt und vorbestraft. Körperverletzung und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz stehen in der Akte des 19-Jährigen – eine so schwere Straftat wie bewaffneter Raub beging er im Juli jedoch zum ersten Mal. Während der andauernden Ermittlungen bleibt er nun in Haft.

„Eine gute Nachricht“

Die Polizei hatte den Heranwachsenden am Donnerstag, 7. September, festgenommen und mehrere Örtlichkeiten in Hannover durchsucht. Dort wurde auch Beweismaterial sichergestellt. Ob sich darunter auch Beute aus dem Juweliergeschäft befindet, ist noch unklar. „Altintas“-Mitinhaber Ömer Suveren nannte die Festnahme „eine gute Nachricht“.

