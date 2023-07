Nach Überfall auf Juwelier an der Georgstraße: Von den Tätern fehlt weiterhin jede Spur

Hannover. Nach dem Blitzüberfall auf das Juweliergeschäft „Altintas“ an der Georgstraße am Dienstag, 11. Juli, fehlt von den beiden Tätern weiterhin jede Spur. Die vermummten Männer hatten den Laden geplündert und kurz bevor sie flüchteten auf einen 39-jährigen Mitarbeiter geschossen. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei Hannover am Donnerstag, 13. Juli, mitteilt, gibt es bislang keine neuen Hinweise auf die bewaffneten Räuber.

Ungeklärt ist ebenfalls noch, was für einen Schaden die Täter in dem Geschäft angerichtet haben. Mit einem Hammer hatten sie Glasvitrinen zerschlagen, um an den Schmuck zu kommen. Der Wert der entwendeten Ware steht ebenfalls noch nicht fest. Gemeinsam mit dem Inhaber erstellt die Polizei eine Schadensbilanz.

Polizei sucht weiter Zeugen

Es gibt weiterhin keinerlei Anhaltspunkte, aus welcher Richtung die Räuber kamen, bevor sie das „Altintas“ stürmten. Im Anschluss flüchteten sie auf Fahrrädern, die sie offenbar zuvor gegenüber des Juweliers abgestellt hatten. Ihre Spur verliert sich am Marstall.

Die Polizei sucht entsprechend weiter nach Zeugenhinweisen sowie Fotos und Videos, die die Tat oder verdächtige Zusammenhänge zeigen. Wer etwas beobachtet hat, kann sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon (0511) 1095555 melden. Bildmaterial nimmt jede Polizeistelle an.

