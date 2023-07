Raubüberfall auf Juwelier: Polizei sucht Fotos und Videos von Passanten

Hannover. Zahlreiche Passantinnen und Passanten haben am Dienstagnachmittag, 11. Juli, den Raubüberfall auf das Juweliergeschäft„Altintas“ an der Georgstraße verfolgt. Bereits kurz nach der Tat waren erste Videos in den sozialen Netzwerken Facebook und vor allem TikTok zu sehen. Einige zeigen das von den Tätern verwüstete Geschäft, offenbar noch bevor die Polizei am Einsatzort war. Andere Videos haben die Flucht der Täter festgehalten. Nach diesen und weiteren Videos und Fotos sucht nun die Polizei und bittet um mithilfe von Zeugen, die ihre Handys gezückt hatten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Von Interesse sind vor allem Aufnahmen, die das Geschehen vor und nach dem Überfall auf das Geschäft in der Georgstraße zeigen und von denen Rückschlüsse auf die flüchtigen Täter gezogen werden können“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Möglicherweise haben Passanten auf Kamera, wie die beiden Täter zum Geschäft kamen oder in welche Richtung sie auf ihren Fahrrädern flüchteten. Bislang verliert sich ihre Spur am Marstall.

Auch angeschossener Mitarbeiter wurde gefilmt

Auch Aufnahmen von auffälligen Personen im Stadtgebiet oder Dashcam-Videos sind für die Polizei interessant. „Zeugen, die entsprechendes Material besitzen und der Polizei zur Verfügung stellen können, werden gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden“, heißt es von der Polizei. Dort werde das weitere Prozedere zur Sicherung der Daten geklärt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Fällen wie dem brutalen Raub an der Georgsstraße sind solche Aufnahmen wohl Fluch und Segen zugleich: Auf der einen Seite können sie der Polizei bei der Ergreifung der Täter helfen. Auf der anderen Seite nehmen die Filmenden selten Rücksicht auf Betroffene. Nach dem Überfall, bei dem die Täter einen Mitarbeiter des „Altintas“ angeschossen hatten, hatte sich eine Schar von Schaulustigen rund um das Geschäft gebildet. Die Polizei sperrte den Tatort ab. Eine Aufnahme zeigt den verletzten 39-Jährigen auf einer Rettungsliege, während er von Polizisten mit einem Sichtschutz gegen Gaffer abgeschirmt wird.

Lesen Sie auch

Auch diese Clips hat die Behörde auf dem Schirm: „Die Videos, die in den sozialen Netzwerken landen und verbreitet werden, werden von der Polizei soweit wie möglich gesichert“, sagt Sprecherin Janique Bohrmann. Im Anschluss würden die Videos im zuständigen Dezernat ausgewertet.

HAZ