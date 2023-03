﻿Überfall auf Wettbüro in Hannover-Linden: Räuber bedrohen Mitarbeiterin mit Schusswaffen

Räuber überfallen 16-Jährigen an Bahnhaltestelle

Unbekannte haben am Mittwoch einen 16-Jährigen an der Haltestelle Döhrener Turm in Hannover ausgeraubt. Dabei schlug einer der Männer dem Jugendlichen sogar ins Gesicht. Mit der Beute stieg die Gruppe schließlich in die Stadtbahn.