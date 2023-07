﻿Polizeipräsidentin zu Raubüberfall: „Wir wollen, dass sich die Menschen in der Innenstadt sicher fühlen“

Hannover. Der Raubüberfall mit Schusswaffe mitten in der Innenstadt und am helllichten Tag hat offenbar bei vielen Menschen für Verunsicherung gesorgt. Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten kann das gut nachvollziehen. Die Polizei habe ihre Präsenz in der Innenstadt in diesem Sommer bereits verstärkt. „Weil die Innenstadt im Fokus ist und wir wollen, dass sich die Menschen dort sicher fühlen.“

Zwei Männer hatten am Dienstag, 11. Juli, gegen 14.50 Uhr das Geschäft „Altintas“ an der Georgstraße überfallen. Dabei wurde auf einen Mitarbeiter geschossen, der 39-Jährige schwebte noch am Mittwochmorgen in Lebensgefahr. Die Räuber sind weiter auf der Flucht.

„Diese Form der Tatbegehung ist außergewöhnlich“

„Die Tat hat uns in unserer vorherigen Entscheidung bestärkt, die Präsenz der Innenstadt zu erhöhen“, sagt von der Osten. Bei Raubüberfällen kämen häufig Schreckschusspistolen, auch mal Messer zum Einsatz. „Aber scharfe Schusswaffen sind wirklich eine besondere Qualität.“

„Diese Form der Tatbegehung ist außergewöhnlich“: Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten über den Raubüberfall in der Innenstadt. © Quelle: Rainer Dröse

„Diese Form der Tatbegehung ist außergewöhnlich“, sagt von der Osten. „Insofern kann ich gut nachvollziehen, dass die Tat Verunsicherung auslöst.“ Sie betont aber auch: Raubüberfälle, bei denen die Täter scharfe Schusswaffen dabei gehabt und sie auch genutzt hätten, seien sehr lange her.

Nicht bei einem Überfall, dafür aber bei einem Streit waren zur Jahreswende Schüsse vor dem Miami Vice im Steintorviertel gefallen. „Aus den zwei Fällen lässt sich eine statistische Ableitung nicht vornehmen“, sagt von der Osten. „Insofern sprechen wir nicht von einem Trend, sondern von zwei Vorfällen, die natürlich für eine große Verunsicherung sorgen.“

