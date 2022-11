﻿Überfall in Hannover: Räuber bedrohen Hotelangestellten mit Messer

Hannover. Ein Hotelangestellter (34) ist Opfer eines Überfalls geworden. Der Mann wurde im Stadtteil Vahrenwald von zwei Unbekannten mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 34-Jährige am Mittwoch gegen 23 Uhr nach Dienstende in einem Hotel an der Vahrenwalder Straße/ Ecke Rotermundstraße von den beiden Räubern angesprochen worden. Sie fragten nach einer Zigarette. Dann zückte einer der Täter ein Messer. Er und sein Komplize forderten das Opfer auf, Bargeld und Wertsachen rauszugeben.

Opfer übergibt Geld und Wertsachen

Der Hotelangestellte fügte sich den bewaffneten Räubern und händigte die geforderten Sachen aus. Dann flüchteten die Unbekannten zu Fuß: Einer rannte in Richtung der Straße „Niedersachsenring“, der andere entfernte sich in Richtung Rotermundstraße. Eine Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

Täter etwa 21 Jahre alt

Das Opfer beschreibt die Täter so: Räuber Nummer eins ist etwa 21 Jahre alt, rund 1,76 Meter groß und von schlanker Statur. Er war mit einer dunklen Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet, sprach Deutsch mit einem Akzent und hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Räuber Nummer zwei ist ebenfalls rund 21 Jahre alt, rund 1,85 Meter groß und schlank. Er trug eine dunkle Cap, einen dunklen Windbreaker und eine dunkle Jogginghose. Er hatte zudem einen Drei-Tage-Bart. Hinweise an den Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/1095555.

Von Britta Mahrholz