Unbekannte greifen junge Männer in Hannover mit Pfefferspray an und rauben sie aus

Unfälle an Bahnübergängen

Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) will die Gefahren an Bahnübergängen auch durch technische Veränderungen entschärfen. Bei einem Unfall waren am frühen Sonntagmorgen in Neustadt am Rübenberge drei junge Menschen gestorben. Ein Regionalzug hatte den Wagen mit voller Geschwindigkeit erfasst.