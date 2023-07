Nach Raubüberfall in Hannover: Angeschossener Juwelier muss zweites Mal operiert werden

Hannover. Die Polizei hat weiterhin keine Hinweise auf die bewaffneten Räuber, die am 11. Juli das Juweliergeschäft „Altintas“ an der Georgstraße überfallen haben. Immerhin: Aus Mitarbeiterkreisen ist zu hören, dass der 39-jährige Angestellte, der bei der Tat angeschossen wurde, auf dem Weg der Besserung ist. Die Kugel wurde entfernt, dafür sei ein zweiter Eingriff nötig gewesen. „Die Operation ist gut gelaufen“, sagt ein „Altintas“-Mitarbeiter. Die Polizei führt den Zustand des Angeschossenen allerdings weiter als „lebensgefährliche“ Verletzung. Der Mann liegt nach wie vor im Krankenhaus.

Auch gut eine Woche nach der Tat sind die Jalousien des Juweliergeschäfts an der Goethestraße/Ecke Nordmannpassage geschlossen, der Betrieb ruht zwangsweise. Im Inneren hat die Polizei mehrere Tage lang Spuren gesichert. Außerdem sei ein detaillierter 3-D-Scan vom Tatort angefertigt worden, so ein Polizeisprecher. Das dreidimensionale Modell soll das Geschäft abbilden. Wer stand beim Überfall wo? An welcher Stelle wurde der Schuss abgegeben? Entsprechende Scans werden häufiger bei Kapitalverbrechen angefertigt.

Wohin flüchteten die Räuber?

Derweil warten die „Altintas“-Inhaber darauf, dass ihr Geschäft wieder freigegeben und geöffnet werden kann. Zum Ende des Monats müssten Rechnungen bezahlt werden, so ein Mitarbeiter. Jeder Tag, an dem der Juwelier geschlossen bleibt, bedeute Einbußen, sagt er. Wann „Altintas“ die Jalousien wieder hochfahren kann, sei noch unklar.

Nach Raubüberfall geschlossen: Das Juweliergeschäft „Altintas“ an der Georgstraße. © Quelle: Manuel Behrens

Zahlreiche Passantinnen und Passanten hatten die Tat am helllichten Tag in der Fußgängerzone mitbekommen – und auch teilweise gefilmt. Einige Clips zeigen einen der vollvermummten Täter dabei, wie er aus dem Geschäft stürmt. Dann fällt ein Schuss, bevor zweite Unbekannte wegläuft. Beide Räuber schwingen sich auf Damenräder, die gegenüber abgestellt waren, und flüchten. Bislang ist nur bekannt, dass die Männer in Richtung Marstall radelten. Zum weiteren Fluchtweg liegen laut Polizei noch keine weiteren Hinweise vor.

Polizei wertet Videos aus

Die Ermittler hatten Zeuginnen und Zeugen dazu aufgerufen, Fotos und Videos der Tat sowie Hinweise zu Verdächtigen einzureichen. „Bislang haben wir Material im zweistelligen Bereich“, sagt Sprecherin Janique Bohrmann. Diese Aufnahmen werden derzeit ausgewertet. Das gilt auch für Clips, die bei TikTok und auf anderen sozialen Netzwerken hochgeladen wurden.

