﻿Überhitzte Müllverbrennungsanlage: Feuerwehr Hannover rückt nach Lahe aus

Hannover. In der Müllverbrennungsanlage in Hannover-Lahe ist am Mittwoch eine Förderstrecke heiß gelaufen. Die automatische Brandmeldeanlage schlug deshalb an. Aus diesem Grund rückte die Feuerwehr mit 34 Kräften und 15 Fahrzeugen an. Am Ende war das Problem aber schnell in den Griff zu bekommen, Verletzte gab es nicht.

Der Alarm vom Moorwaldweg lief laut Feuerwehr gegen 10.30 Uhr auf. „Die Kräfte stellten zusammen mit Mitarbeitern der Müllverbrennungsanlage eine starke Erhitzung von Anlagenteilen einer Förderstrecke für Rostasche fest“, sagte Sprecher Martin Trang. Dabei handele es sich um ein Endprodukt des Verwertungsprozesses.

Hannover-Lahe: Feuerwehr muss nichts löschen

Ein Löschangriff musste die Feuerwehr aber nicht mehr starten, da die Betriebstechniker das System freilaufen ließen. Das reichte schon aus, damit es sich abkühlte. Die Hitze führte in der Müllverbrennungsanlage zu etwas Rauch, die installierte Rauchgasreinigung saugte die Luft aber an und leitete sie über den Kamin ab. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.