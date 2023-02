Viele Patienten fühlen sich im Krankenhaus nicht optimal behandelt. Auch in Hannover häufen sich Vorwürfe von Altersdiskriminierung. Doch ist es wirklich sinnvoll, immer jede erdenkliche Therapie umzusetzen? Professor Tobias Welte von der Medizinischen Hochschule spricht im Interview über den Willen der Patienten, die Probleme der Notaufnahme – und die Grenzen der Medizin.

Hannover. Professor Tobias Welte, Direktor der Klinik für Pneumologie an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), fordert dringend eine öffentliche Debatte zu Therapiebegrenzung und Möglichkeiten in der Medizin – vor allem in den Notaufnahme.