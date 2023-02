﻿Überraschung am Büro-Mietmarkt: Nachfrage steigt wieder

10.000 Quadratmeter vermietet: Der Energiedienstleister Eon mietet große Flächen im Neubau am Fischerhof an.

Hannover. Die Nachfrage am Büro-Mietmarkt in der Region Hannover steigt wieder, wie aktuelle Immobiliendaten zeigen. Nach Angaben der Wirtschaftsförderungen von Stadt und Region lag 2022 der sogenannte Büroflächenumsatz, also Vertragsabschlüsse bei Vermietung und Verkauf, bei 165.000 Quadratmetern. Zwar war die Menge im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 mit 198.000 Quadratmetern deutlich höher. Dennoch befinde sich der aktuelle Wert exakt im fünfjährigen Mittel und um 30.000 Quadratmeter höher als im Krisenjahr 2021, heißt es in einer Mitteilung der beiden Verwaltungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei entfielen allein 11.000 Quadratmeter auf eine Büroflächenanmietung der Stadtverwaltung im Eckgebäude von Osterstraße und Breite Straße. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren die Strategie gefahren, kommunale Immobilien in Rathausnähe wie die alte Volkshochschule oder das Sparkassengebäude am Aegi zu verkaufen, um kurz darauf festzustellen, dass sie Flächenbedarf hat und daher teuer beim Erwerber der Immobilien anmieten muss. Das Gebäude Osterstraße allerdings war schon länger in Privathand.

Büroflächen-Rochade an der Podbi

Weitere Großvermietungen sind etwa die Anmietung des Energiedienstleisters Eon, der 10.000 Quadratmeter Bürofläche im Neubau des Aachener Unternehmens BOB anmietet, wo früher das Sporthaus Kaisercenter war, und eine Büroflächen-Rochade an der Podbi. Dort übernimmt dem Vernehmen nach Tennet 10.650 Quadratmeter im Ing-Diba-Gebäude, die ihre Mitarbeiter wiederum in ein bisher vom HDI genutztes Gebäude umsiedelt. Zuvor muss allerdings saniert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Entsprechend der Nachfrage steigen auch die Mieten im Bürosektor. In Innenstadt-Spitzenlagen sollen sie jetzt 18,80 Euro pro Quadratmeter betragen, 80 Cent mehr als noch 2021. Am Cityrand und an Ausfallstraßen betragen die Spitzenmieten jetzt demnach 16,50 Euro (plus 50 Cent).

Rekord bei Logistikvermietungen

Großteile des „Alpha Industrial Gewerbepark Langenhagen““ an der Hanseatenstraße sind langfristig an CSL Computer und Dachser vermietet. © Quelle: Axel Jakob/Alpha Industrial (Visualisierung)

Regelrechte Rekorde feiert dank Corona der Logistiksektor. Dem Immobilienmarktbericht zufolge wurden 420.000 Quadratmeter Flächen im vergangenen Jahr verkauft oder vermietet, das sind 25.000 Quadratmeter mehr als 2021 und offenbar ein Allzeithoch. Die Spitzenmieten stiegen leicht auf 5,50 Euro pro Quadratmeter an (plus 20 Cent). Größte Projekte waren die Erweiterung von Rossmann in Burgwedel mit 42.000 Quadratmetern, EF-Logistik in Lehrte (17.000 Quadratmeter) und Dachser in Langenhagen (12.000 Quadratmeter).

Zufriedenheit in Dezernaten

Regions-Wirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz (SPD) bezeichnete den Standort Hannover als „robust: Hannover gilt als sicherer Hafen in diesen Zeiten.“ Die städtische Wirtschaftsdezernentin Anja Ritschel (Grüne) sprach von Aufholeffekten, die „mit einer positiven Grundhaltung“ ins neue Jahr starten ließen.