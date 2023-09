Matratzen, Decken, Feldbetten: Transportflugzeuge bringen Hilfsgüter von Wunstorf nach Libyen

Wunstorf. Die Luftwaffe will vom Fliegerhorst Wunstorf aus Hilfsgüter des Technischen Hilfswerks (THW) in das Überschwemmungsgebiet nach Libyen bringen. Am Donnerstagnachmittag sollen zwei Transportflugzeuge vom Typ A400M der Bundeswehr mit Material bestehend aus Matratzen, Zelten, Decken, Feldbetten und Generatoren starten, wie die Luftwaffe mitteilte.

Überschwemmung in Libyen: Bundesregierung sagt Hilfe zu

Die Hilfsgüter umfassen 27,4 Tonnen, das Ladevolumen der beiden Transportflugzeuge beträgt 151 Kubikmeter. Nach einem internationalen Hilfeleistungsersuchen Libyens an die EU hat die Bundesregierung schnelle Hilfe zugesagt.

Helfer im Einsatz: Im THW-Logistikzentrum packt Karl Herzer Hilfsgüter für Libyen. Nach dem Hochwasser schickt Deutschland unter anderem Zelte und Stromaggregate in das nordafrikanische Land. © Quelle: Stefan Puchner/dpd

Acht Lastwagen bringen Hilfsgüter nach Wunstorf

Das THW hatte im Laufe des Mittwochs in seinen Logistikzentren in Bayern und Baden-Württemberg Hilfsgüter verladen. Nach Angaben eines Sprechers waren am Abend acht Lastwagen in Richtung Hannover-Wunstorf gestartet.

Der Sturm „Daniel“, der zuvor auch in Griechenland gewütet hatte, hat Libyen am Sonntag erfasst. Nahe Darna brachen zwei Dämme, ganze Viertel der Hafenstadt mit ihren rund 100.000 Einwohnern wurden ins Meer gespült. Nach Angaben der Verwaltung im Osten des Landes kamen mehr als 5000 Menschen ums Leben. Die genaue Zahl ist nur schwer zu beziffern. Der Bürgermeister Darnas erklärte, er befürchte allein in seiner Stadt bis zu 20.000 Todesopfer.

