﻿Gestank von Befesa: Warum die Anwohner jetzt den Oberbürgermeister einschalten

Hannover. Die Anwohner in Vinnhorst, Brink-Hafen und Langenhagen-Wiesenau haben die Nase voll. Der Gestank, der vom Betriebsgelände von Befesa im Gewebegebiet Brink-Hafen in ihre Wohngebiete weht, ist unerträglich. Eigentlich dürfte von dem Unternehmen, das Aluminium-Salzschlacke recycelt, gar kein fieser Ammoniakgeruch mehr ausgehen – eine mutmaßlich neu installierte Filteranlage sollte dies verhindern. Rainer Hartig, der im Wendehagen wohnt, hat Zweifel: „Die Anlage kann nicht funktionieren, weil es ja immer noch stinkt.“ Geplagte Anwohner haben nun Oberbürgermeister (OB) Belit Onay eingeschaltet – in der Hoffnung, dass er ihnen bei der Beseitigung ihres Problems hilft.

Angelika Jagemann, die ein Haus in der Straße Eggewiese hat, hatte den Termin in Onays Bürgersprechstunde vereinbart. Sie, Rainer Hartig, Petra Jakubowski und Sina Rezo haben das Stadtoberhaupt getroffen. Der OB habe sich angehört, was sie zu sagen hatten. Onay habe erklärt, er wolle sich beim Gewerbeaufsichtsamt (GAA) erkundigen.

Hier stink es: Das Unternehmen Befesa im Gewerbegebiet Brink-Hafen. © Quelle: Tobias Wölki

Die Anwohner fühlen sich von der Behörde allerdings alleingelassen. Schon lange. Oft hatten sie schon Kontakt mit dem GAA. Dort wurde ihnen stets mitgeteilt, dass es keine rechtliche Handhabe gebe, gegen Befesa wegen des Gestanks vorzugehen. „In Wohngebieten liegt der zulässige Immissionswert bei 0,10. Es darf also an bis zu zehn Prozent der Jahresstunden riechen“, so das Gewerbeaufsichtsamt auf eine Beschwerde von Anwohner Jan Polke.

Grenzwerte für Luftverschmutzung zu hoch

Ob dieser Wert noch zeitgemäß ist, ist fraglich. Erst kürzlich kritisierten Experten bei einer Anhörung im Unterausschuss Globale Gesundheit im Bundestag, dass die Grenzwerte für Feinstaubelastung und Luftverschmutzung in Deutschland deutlich zu hoch seien – und bei der Überwachung müssten gesundheitsbezonene Schadstoffe, darunter auch Ammoniak, berücksichtigt werden.

Die Betroffenen in Vinnhorst, Brink-Hafen und Wiesenau müssen aktuell feststellen, dass es vor allem stinkt, wenn sie bei schönem Wetter abends oder an Wochenenden draußen sitzen. Rainer Hartig führt ein „Geruchsprotokoll“. Das belegt, dass Befesa vor allem an den Tagen Freitag bis Sonntag für Gestank sorgt.

Kann er den Anwohnern helfen? Oberbürgermeister Belit Onay. © Quelle: Julian Stratenschulte

Aus Sicht von Sina Rezo war der Termin bei Onay nur „der erste Schritt. Wir werden uns nicht abspeisen lassen“, sagt sie. Das Quartett nimmt den Oberbürgermeister, der für eine autofreie Innenstadt, weniger Verkehr und besseres Klima steht, in die Pflicht: Schließlich geht es auch bei Befesa um Immissionen. Dass der Gestank kaum gesundheitsfördernd sein dürfte, liegt auf der Hand.

Halschmerzen und rote Augen

Petra Jakubowski hatte in ihrem Garten Rasen gemäht, als eine Ammoniak-Wolke über das Wohngebiet zog: „Ich hatte hinterher drei Tage Halsschmerzen, rote Augen und geschwollene Nasenschleimhäute“, erinnert sie sich. Sina Rezo hat gelesen, dass sich der Gestank „negativ auf das Wachstum von Kindern auswirken kann“, so die Mutter. Die Anwohner meinen, dass es seit Jahren eine Häufung von Krebserkrankungen in der Nachbarschaft gibt. Eine wissenschaftliche Studie dazu existiert aber nicht.

November 2021: Ein Großbrand zerstörte mehrere Hallen bei Befesa. © Quelle: Christian Elsner

Befesa hatte nach einem Brand im November 2021 und dem folgenden Wiederaufbau nach eigenen Angaben die Produktion mit Filteranlage ab April wieder hochgefahren. Prompt gab es Anfang Mai die ersten Beschwerden. Das Unternehmen antwortet seither nicht mehr auf Anfragen dieser Zeitung. Und auch sonst ist man bei Befesa gerne auf Tauchstation. Betriebsleiterin Laura Ribera teilte den Anwohnern mit, sie möchte keinesfalls abends angerufen werden, wenn es aus ihrer Firma mal wieder stinkt – sie habe schließlich eine 40-Stunden-Woche.

