Auto im Gleisbett: Linie 10 bei der Üstra am Donnerstagabend unterbrochen

Bei der Üstra in Hannover gab es am Donnerstagabend Probleme: Die Linie 10 konnte vorübergehend nicht durchgehend fahren – ein Auto war in die Gleise geraten.

Hannover. Bei der Üstra in Hannover ist es am Donnerstagabend zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Strecke der Linie 10 war zwischen Goetheplatz und Glocksee gesperrt, wie das Unternehmen bei Twitter mitteilte. Demnach war auf der Braunstraße ein Auto ins Gleisbett gefahren. Inzwischen ist die Strecke wieder frei. „Der Pkw hat das Gleisbett verlassen, die Bahnen können wie gewohnt fahren“, so die Üstra. Allerdings könne es noch zu Verspätungen kommen.

Während der Sperrung fuhrt die Linie 10 in Richtung Innenstadt nur bis zur Haltestelle Glocksee. In der anderen Richtung endete die Linie am Goetheplatz.

Die Linie 17 fuhr vorübergehend von der Wallensteinstraße kommend ab Allerweg durch den Tunnel – also über die Haltestellen Waterloo, Markthalle und Kröpcke bis zum Hauptbahnhof.