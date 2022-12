﻿Das sind die neuen Fahrpreise für Busse und Bahnen in Hannover

Hannover. Fahrgäste in den Bussen und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs kennen das seit mehr als einem Jahrzehnt: Zum Jahreswechsel steigen die Tarife. Dieses Mal fällt die Anhebung beim Großraum Verkehr Hannover (GVH) mit durchschnittlich 2,12 Prozent niedriger aus als in manchen Vorjahren. Außerdem sind nicht alle Fahrkarten gleichermaßen betroffen. Weil der GVH weitere Stammkunden gewinnen will, ändern sich die Preise für Monatskarten im Abonnement nicht, diejenigen für Tageskarten dafür über dem Durchschnittswert.

Auch Kurzstreckentickets werden 2023 teurer

Einzelfahrscheine werden in allen Segmenten um 10 Cent teurer, sie kosten künftig für eine Zone 3,20 Euro, für zwei Zonen 4 Euro und für alle drei Zonen 4,90 Euro. Gleiches gilt für die Tageskarten; hier liegt die Preissteigerung in den ersten beiden Kategorien bei 3o Cent auf 6,40 Euro (gültig in einer Tarifzone) beziehungsweise 8 Euro (gültig in zwei Tarifzonen) und in der dritten Kategorie bei 50 Cent auf 9,80 Euro (gültig in allen drei Tarifzonen). Erstmals seit fünf Jahren hebt der GVH auch den Tarif beim beliebten Kurzstreckenticket an. Es kostet künftig 1,70 Euro und damit 10 Cent mehr als derzeit noch.

Um bis zu 70 Cent steigt der Preis für die Gruppentageskarte. Wer Monatskarten nicht im Abonnement bezieht, muss vom 1. Januar an je nach Klasse und Zone zwischen 1,50 Euro und 4,50 Euro mehr bezahlen. Keine Änderungen gibt es unter anderem bei sämtlichen Kindertarifen, bei der Jugendnetzkarte sowie bei den Semestertickets für Studentinnen und Studenten.

Angebote für Azubis und Kinder

Neu im Programm des GVH ist die Ausbildungsnetzkarte, die im Einzelverkauf 35,30 Euro und im Abonnement 30 Euro pro Monat kostet. Mit ihr können Schülerinnen und Schüler, Auszubildende sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem Freiwilligen Jahr oder am Bundesfreiwilligendienst im gesamten Netz in der zweiten Wagenklasse unterwegs sein. Sie richtet sich vor allem an Personen ab einem Alter von 23 Jahren. Für Jüngere gibt es mit der Jugendnetzkarte bereits ein vergleichbares Angebot. Nicht mehr in den Verkauf kommen die Monats- und Jahreskarten U21.

Als weitere Neuheit kommt eine Tagesgruppenkarte für Kinder auf den Markt. Sie richtet sich besonders an Schulklassen bis zur Klassenstufe 8, die einen Ausflug planen. Ein Zehnerpack kostet 20,80 Euro.

Einstweilen verschoben hat der GVH ein Subventionssystem beim Jobticket. Dieses soll in vier Varianten mit abgestuften Rabatten ins Angebot kommen – im günstigsten Fall teilen sich allein der Arbeitgeber und der Verbund den Preis. Geplant ist, das neue Jobticket parallel mit dem bundesweit gültigen Deutschlandticket einzuführen und damit entweder zum 1. April oder zum 1. Mai.