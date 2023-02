﻿Dämpfer für die Verkehrswende: Land stoppt Zuschuss für neue Üstra-Stadtbahnen

Luxus in der Villa Wichmann: So sieht es im neuesten Objekt von Lehrtes Gebäudesanierer Rolf Neumann aus

Luxuriöse Häuser gibt es auch in Lehrte: Der Investor und Sanierer Rolf Neumann hat die Villa Wichmann an der Feldstraße gekauft, umgebaut und an eine Firma verpachtet, die das Jugendstilgebäude jetzt an wohlhabende Familien und Geschäftsleute untervermietet. Hier gibt es exklusive Einblicke in das Innere des Hauses.