﻿Üstra, Krankenhäuser, Müllabfuhr: Hannover steht große Streik-Woche bevor

Hannover. Die Landeshauptstadt steht vor einer großen Streik-Woche: Verdi will die Üstra, das KRH Klinikum Region Hannover und Aha teils mehrere Tage lahmlegen. Der Streikaufruf bedeutet damit für zahlreiche Pendler, Patienten und Menschen mit vollen Mülltonnen massive Beeinträchtigungen. Seit Wochen fordert die Arbeitnehmerseite 10,5 Prozent mehr Lohn im öffentlichen Dienst, doch die kommunale Seite lehnt dies strikt ab. Erst am Mittwoch wurden die 43 städtischen Kitas ganztägig bestreikt.

Üstra zum Dritten: Stillstand am Dienstag

Ein Verdi-Sprecher berichtet dieser Redaktion auf Anfrage, dass die Üstra am nächsten Dienstag, 14. März, bestreikt wird. Im Netz kursiert bereits ein Foto eines Aufrufs mit den Worten „Sei dabei, in Runde drei!!!“. Auch die Üstra selbst bestätigt die ganztägigen Arbeitsniederlegungen – es ist bereits das dritte Mal seit Ende Januar. Zwischen Dienstag, 3 Uhr, und Mittwoch etwa 1 Uhr bleiben alle Stadtbahnen und Busse in ihren Depots. Regiobus wiederum ist dann zwar erneut nicht direkt betroffen, allerdings fallen einzelne Verbindungen aus, an denen die Üstra beteiligt ist.

KRH: Geplante Operationen fallen aus

Die Krankenhäuser des KRH wiederum sind ebenfalls am Dienstag und zudem am Mittwoch betroffen. Konkret sind es die Standorte Siloah, Nordstadt, Langenhagen, Laatzen, Großburgwedel, Lehrte, Neustadt, Gehrden und Wunstorf. „Wir haben aber Notvereinbarungen“, sagt Verdi-Sprecher Tobias Morchner. Dringende Notfälle werden weiterhin versorgt. Geplante Operationen werden jedoch entsprechend verschoben. So war es bereits beim ersten Streik an den KRH-Standorten Ende Februar.

Aha wird am längsten bestreikt

Am längsten dauern die Arbeitsniederlegungen allerdings bei Aha: Wie Verdi mitteilt, soll die Müllabfuhr am Dienstag, Mittwoch und auch Donnerstag komplett ausfallen. Die betroffenen Touren werden zudem nicht nachgeholt, sondern ersatzlos gestrichen. Tonnen und Säcke werden also erst beim nächsten regulären Termin geleert beziehungsweise abgeholt.