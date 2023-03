﻿Üstra, Krankenhäuser, Müllabfuhr: Hannover startet in die große Streik-Woche

Die Gewerkschaft Verdi ruft diese Woche zu zahlreichen Streiks auf: Am Dienstag trifft es Üstra und Kitas. Am KRH Klinikum Region Hannover wird die Arbeit sogar noch am Mittwoch niederlegt, bei Aha bis einschließlich Donnerstag. Die Regiobus ist in Teilen betroffen.

