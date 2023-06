﻿Fahrgäste müssen zum Teil ausweichen: Üstra lässt Rolltreppen im Hauptbahnhof Hannover erneuern

Hannover. Vier stark frequentierte Rolltreppen im Hauptbahnhof haben das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht. Sie verbinden die sogenannte Verteilerebene am Ende der Niki-Promenade mit der Tunnelstation der Stadtbahn, an der an zwei Bahnsteigen die Linien 1, 2, 3, 7, 8 und 9 halten. Die Demontage und der Einbau neuer Rolltreppen erfolgen schrittweise, erstrecken sich über mehrere Monate und kosten insgesamt rund 1,2 Millionen Euro. Vorbereitende Arbeiten laufen bereits.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während der gesamten Bauzeit wird die Stadtbahnstation für Fahrgäste per Rolltreppe erreichbar bleiben. Teilweise müssen sie dafür allerdings die Anlagen auf der Raschplatzseite nutzen. Ebenfalls zur Verfügung stehen die normale Treppe sowie die Aufzüge.

Austauschprogramm ist eine Daueraufgabe

In den Tunnelstationen im Stadtbahnnetz befinden sich 114 Rolltreppen. Sie halten den Belastungen durch Betrieb, Materialverschleiß und Schmutz 20 bis 25 Jahre stand. Damit muss das Nahverkehrsunternehmen ständig Anlagen erneuern; in der Regel sind es vier pro Jahr. 2024 stehen Rolltreppen in den Stationen Kröpcke, Aegidientorplatz und Waterloo im Austauschprogramm. Eigentümerin aller Treppen ist die Infrastrukturgesellschaft (Infra) der Region; die Üstra handelt im Auftrag.

HAZ