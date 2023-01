﻿Isernhagen-Süd: Stadtbahn prallt in Auto – Ersatzverkehr ist eingerichtet

Eine Stadtbahn auf der Linie 9 hat in Hannover eine Autofahrerin erfasst, ein weiterer Wagen prallte in eine Mauer. Der Verkehrsunfall ereignete sich kurz vor der Endhaltestelle Fasanenkrug. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

Hannover. Auf der Stadtbahnlinie 9 hat es am Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten an der Haltestelle „Fasanenkrug“ gegeben. Bis auf Weiteres pendelt ein Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen dem Betriebshof Buchholz und der Endhaltestelle „Fasanenkrug“ in Isernhagen. Zusätzlich soll die Buslinie 620 zwischen Großburgwedel und Isernhagen bis Buchholz verlängert werden. Auch die Buslinie 123 fährt ab der Noltemeyerbrücke bis zum Fasanenkrug, um die Verbindung zu unterstützen. Auf allen betroffenen Linien müssen Fahrgäste mit Verspätungen rechnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Autofahrerin wird von Bahn erfasst, ein weiterer Pkw prallt in Mauer

Nach Angaben der Polizei wollte eine Autofahrerin gegen 16:30 Uhr am Donnerstagnachmittag von der Burgwedeler Straße in die Seitenstraße Dachstrift abbiegen. Offensichtlich übersah sie die nahende Bahn. Die Stadtbahn kollidierte seitlich mit dem Pkw. Dabei wurde der Wagen der Fahrerin noch gegen einen weiteren Pkw geschleudert, der in eine Mauer prallte, sagt Polizeisprecherin Shapovalova. Beide Autofahrende wurden bei dem Unfall verletzt. Die Polizei geht von einem hohen Sachschaden aus. Weitere Informationen zum Unfallhergang folgen, die Polizei Hannover ermittelt aktuell noch vor Ort.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erst Anfang Januar kam es am Endpunkt Fasanenkrug zu einem tödlichen Unfall, als eine Stadtbahn einen Mann erfasste.