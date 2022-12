﻿Üstra, Taxi, E-Scooter: So kommen Sie nach der Silvesterparty nach Hause

Angekommen? So erleben Neubürger das Baugebiet Klüterfeld in Frielingen

Das letzte Neubaugebiet in Garbsen-Frielingen ist fertig: Mehr als 80 Wohneinheiten auf 44.000 Quadratmetern. Wie ist das Lebensgefühl in dieser Neubausiedlung? Was fehlt den Bewohnern? Wo kommen sie her, und was finden sie gut? Ein Spaziergang über die gelegten Pflastersteine.