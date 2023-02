﻿Nach Förderstopp des Landes für Stadtbahnen: Fehlen der Üstra in Hannover demnächst Züge, Herr Krach?

. Herr Krach, das Land Niedersachsen hat in Aussicht gestellte Fördermillionen für den Kauf von 33 neuen Stadtbahnen gestoppt. Die neuen Züge sind aber dringend nötig, weil es für die alten grünen Bahnen kaum noch Ersatzteile gibt. Droht der Ausfall von Zügen?

Die diesjährige Ablehnung des Landes ist natürlich bedauerlich. Wir befinden uns deswegen in intensiven und guten Gesprächen mit dem Verkehrsministerium, und ich bin daher optimistisch für die Zukunft. Wir wollen unser Stadtbahnnetz perspektivisch ausweiten, und dafür brauchen wir Planungssicherheit. Aktuell gehen wir davon aus, dass die Üstra dennoch weiterhin alle Linien wie gewohnt bedienen kann.

Üstra-Stadtbahnen: „Möglicherweise etwas voller in den Stoßzeiten“

Die alten grünen Stadtbahnen können nicht als Drei-Wagen-Züge fahren. Zudem soll das 49-Euro-Ticket ab Mai dem Öffentlichen Nahverkehr zusätzliche Fahrgäste bescheren. Müssen sich die Hannoveraner auf überfüllte Bahnen einstellen?

Es kann möglicherweise etwas voller werden zu den Stoßzeiten. Aber ich bin überzeugt, dass die Üstra ihre Züge optimal einsetzt. Klar ist natürlich: Wir müssen in die Struktur des Nahverkehrs investieren, wenn wir mehr Menschen ermuntern wollen, auf Stadtbahnen umzusteigen. Die Einführung des 49-Euro-Tickets wird hoffentlich den ÖPNV nachhaltig stärken, gleichzeitig brauchen wir aber auch eine top Infrastruktur.

Neues Stadtbahnmodell TW 4000: Anschaffung vorerst unklar. © Quelle: Üstra/Tricon

Die Region hat ehrgeizige Ziele und will in den kommenden Jahren das Stadtbahnnetz erheblich ausweiten. Wie realistisch sind Ihre Pläne jetzt noch nach der Absage des Landes?

Es ist nicht so, dass das Ministerium die Förderung dauerhaft gestoppt hat. Wir haben für dieses Jahr lediglich nicht die Unterstützung bekommen, die wir uns gewünscht haben. Die Ziele unseres Mobilitätsplans sind aber langfristig angelegt. Für uns steht grundsätzlich fest, dass nach vielen Investitionen in den Autoverkehr nun ein Jahrzehnt der Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr folgen muss.

Neue Hochbahnsteige in Hannover: „Unding, dass wir 2023 noch darüber sprechen müssen"

Auch beim Bau von Hochbahnsteigen hält sich das Land mit Förderungen zurück. Nur für ein einziges Bauvorhaben in diesem Jahr hat das Land seine Unterstützung zugesichert. Stockt damit der barrierefreie Ausbau?

Wir wollen alle Bahnsteige barrierefrei gestalten, so viel ist klar. Eigentlich ist es ein Unding, dass wir im Jahr 2023 noch über das Thema sprechen müssen. Für mobilitätseingeschränkte Personen ist jede Haltestelle ohne Hochbahnsteig eine Zumutung. Daher muss die Finanzierung für den Ausbau so schnell wie möglich erfolgen.