﻿So soll Hannovers Stadtbahnnetz der Zukunft aussehen

Bei den Planungen für eine Verkehrswende in der Region Hannover spielt das Stadtbahnnetz der Üstra eine wichtige Rolle. Geplant sind Streckenverlängerungen und Ringlinien.

Doppelt so viele Fahrgäste: Das Stadtbahnnetz der Üstra ist ein wichtiges Element bei der Verkehrswende für die Region Hannover.

Hannover. Bis 2035 will die Region Hannover den Autoverkehr halbieren und dafür den Anteil des öffentlichen Nahverkehrs und der Radfahrer und Radfahrerinnen am Verkehrsaufkommen verdoppeln. So sieht es der Verkehrsentwicklungsplan der Region vor. Eine zentrale Rolle dabei spielt die weitere Entwicklung des Stadtbahnnetzes in Hannover und im Umland.

Das Szenario der Region Hannover sieht vor, dass die Stadtbahn künftig täglich im Durchschnitt von 800.000 Fahrgästen und damit von doppelt so vielen wie heute genutzt wird. Dazu braucht es mehr Fahrzeuge für die Üstra, einen neuen Betriebshof in Lahe und ein größeres Netz. „Eine massive Nachfragesteigerung ist ohne den Ausbau der Tunnelstrecken möglich“, heißt es im Verkehrsentwicklungsplan – womit eine Wühlerei in Hannovers Innenstadt als möglicher Hemmschuh unterbleiben kann. Richten sollen es Streckenverlängerungen, Lückenschlüsse, Querverbindungen und auf längere Sicht eine Ringlinie.

Planungen für Arnum, Langenhagen und Garbsen

Die Streckenverlängerung nach Hemmingen, ein Projekt mit 30 Jahren Vorlaufzeit, geht Ende des Jahres in Betrieb. Diese Trasse könnte in einem weiteren Schritt bis Arnum gezogen werden. Erste Planungen existieren für eine Verlängerung der Linie 1 in Langenhagen zur Pferderennbahn und zum neuen Gymnasium sowie für eine Verlängerung der Linie 4 nach Garbsen-Mitte.

Rätsel um den Wasserstadt-Anschluss

Für den viel diskutierten Anschluss der Wasserstadt in Limmer mit der Linie 10 hält die Stadt einen Korridor von der Bebauung frei, die Region lässt noch einmal die Machbarkeit prüfen. Fest steht, dass sich das Vorhaben nur rechnet, wenn die Stadtbahn über die Wasserstadt hinaus bis Ahlem-Nord fährt. Die Linie 10 könnte im Süden dann durch die Sallstraße zum Bismarckbahnhof verkehren.

Strecke zur MHH als Keim einer Ringlinie

Ebenfalls viel debattiert wurde ein Stadtbahnanschluss für die neue Medizinische Hochschule mit einer Linie zwischen Podbielskistraße, Weidetorkreisel und Nackenberg. Die Strecke böte Optionen, sie im Norden bis Langenhagen und im Süden am Kronsberg auch auf bestehenden Gleisen auszubauen. Sie könnte langfristig Teil einer Ringlinie sein, an der es in Hannover fehlt. Die Idee dahinter: „Wir erzielen keine höhere Nachfrage bei den Kunden, wenn wir sie Richtung Kröpcke karren, auch wenn sie da gar nicht hin wollen“, sagt Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region.

Querverbindungen stehen bisher nur vereinzelt im Verkehrsentwicklungsplan: Eine verknüpft im Bereich von Bothfeld und Sahlkamp die Linien 2 und 9, eine an der Messe die Linien 1 und 6 und eine in Laatzen die Linien 1 und 2.