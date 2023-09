﻿Stadtbahn in Hannover: Was ist die Ursache für die Brände in den Üstra-Stationen?

Hannover. Die Ursache für die Kabelbrände, die am Mittwochvormittag einen Zusammenbruch des Stadtbahnbetriebs in Hannovers Süden zur Folge hatten, ist noch unklar.

„Wir haben noch keine neuen Erkenntnisse zur Ursache der Brände“, sagt Üstra-Sprecher Heiko Rehberg. Bei der Üstra gehe man weiter von einem technischen Fehler aus und prüfe den Zusammenhang mit einem Blitzeinschlag Mittwochnacht an der Rampe am Döhrener Turm. Hinweise auf bewusst gelegte Brände oder Sabotage gebe es nicht, betont Rehberg. Ein Team von Technikern suche fieberhaft nach dem Fehler. „Wir werden so lange suchen, bis wir etwas gefunden haben“, sagt Rehberg.

Üstra-Störung: Tunnel aus Sicherheitsgründen geräumt

An mehreren Stellen waren am Mittwochmorgen Kabelbrände im Bereich der Stadtbahn-Stationen Peiner Straße, Döhrener Turm und Altenbekener Damm ausgebrochen. Betroffen waren die Üstra-Linien 1, 2 und 8. Fast fünfeinhalb Stunden fuhren die Züge nicht mehr durch den Tunnel in der Innenstadt.

Aus Sicherheitsgründen wurde der Tunnel geräumt, die Bahnen entfernt und die Fahrgäste aufgefordert, die unterirdischen Stationen zu verlassen. Auch die Stromversorgung wurde großflächig abgestellt. Ebenfalls betroffen von der Störung waren der Notruf der Üstra sowie das Internet und die Ampeln auf dem betroffenen Streckenabschnitt.

Für die Fahrgäste bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr, teilte Rehberg mit. Erst nach Austausch der defekten Kabel war der Betrieb wieder freigegeben worden.

