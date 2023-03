﻿Üstra-Streik in Hannover am Freitag: Diese Busse und Bahnen fahren dennoch

Alle Fahrzeuge der Üstra bleiben auch beim zweiten Verdi-Streik am Freitag, 3. März, im Depot. Doch ganz auf Nahverkehr müssen die Menschen in der Region Hannover nicht verzichten. Denn S-Bahnen fahren, ebenso Linien von Regiobus – wenn auch mit Einschränkungen. Ein Überblick.

Hannover. Der zweite Verdi-Warnstreik am Freitag, 3. März, in Hannover trifft erneut alle Pendlerinnen und Pendler, die mit dem öffentlichen Nahverkehr in der Region unterwegs sind. Bei der Üstra bleiben wieder sämtliche Busse und Stadtbahnen den gesamten Tag in ihren Depots. Doch mit etwas Planung kann möglicherweise doch das eigene Auto zu Hause bleiben. Denn die S-Bahnen und auch die Fahrzeuge von Regiobus sind weiter im Einsatz – wenn auch mit einigen Einschränkungen. Wir geben einen Überblick.