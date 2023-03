﻿Üstra-Streik in Hannover am Freitag – so kommen Sie trotzdem ans Ziel

Am Freitag fahren fast alle Busse und Bahnen nicht, aber als Alternative stehen Roller, Leihräder und auch Taxidienste bereit. Was sie kosten, was sie können, wie es geht.

Leere Bahnsteige und Streikankündigung auf den Monitoren: So wird es auch am Freitag wieder an Bus- und Bahnstationen in Hannover aussehen.

Hannover. Alle Busse und Bahnen der Üstra bleiben auch beim zweiten Verdi-Streik am Freitag im Depot. Und nun? E-Scooter, Leihfahrrad, Uber oder doch Taxi? Viele fragen sich: Wie komme ich am schnellsten und günstigsten zur Arbeit? Hier finden Sie einen Überblick zu den Alternativen, was diese kosten, für wen sie sich lohnen, und was man jeweils beachten sollten.

Mit dem Leihrad durch die Stadt

Es gibt in Hannover das Leihfahrad-Angebot „sprintRAD“, ein gemeinsames Projekt von von Nextbike und dem Großraumverkehr Hannover (GVH).

Was kostet das? Pro 15 Minuten Fahrtzeit zahlen die Benutzer einen Euro Leihgebühr. Aufgepasst: Kunden mit GVH-Abo fahren 30 Minuten kostenfrei.

Wie melde ich mich an? Die Anmeldung geht wie folgt: Im Internet auf www.sprintrad.de unter Registrierung entweder die Schaltfläche „mit GVH Rabatt“ oder „ohne GVH Rabatt“ auswählen. Dann die persönliche Daten und, falls vorhanden, Abonummer angeben, App herunterladen und mit dem nächstgelegenen Fahrrad losradeln.

Für wen lohnt es sich? Alle, die ein Abo bei der GVH besitzen, sollten auf jeden Fall einen Blick auf die Leihfahrräder werfen. Aufpassen sollte man, wenn das Fahrtziel in den äußeren Stadtbezirken liegt: Die Parkmöglichkeiten sind begrenzt – über die Kernstadt Hannovers hinaus bis hinter die Stadtteile Vahrenwald, Zooviertel, Bult und Linden fallen schnell Extragebühren von bis zu 20 Euro für das Abstellen der Räder an.

Kostengünstige Alternative für die Fahrten im näheren Innenstadtbereich: Die Leihfahrräder der GVH und Nextbike. © Quelle: Samantha Franson

E-Scooter: Der kleine Flitzer für kurze Strecken

Das Fortbewegungsmittel, bei dem man sich weniger Sorgen um die Abstellmöglichkeiten machen muss, ist der E-Scooter. Vier Anbieter finden sich mittlerweile in Hannover: Bolt, Tier, Lime und Voi.

Was kostet das? Preislich nehmen sich die Anbieter nicht viel: Alle liegen zwischen 19 und 24 Cent Leihgebühr in der Minute. Ein Weg, um trotzdem etwas Geld zu sparen: Bolt ist der einzige Anbieter, der keine Freischaltgebühr verlangt. Außerdem beachtenswert: Nur Lime und Voi akzeptieren auch Lastschriftmandate als Zahlungsmethode, bei Bolt und Tier kann nur mit Paypal oder Kreditkarte gezahlt werden.

Wie melde ich mich an? Die Registrierung läuft bei allen Anbietern gleich ab: App herunterladen, Telefonnummer und E-Mail angeben, Zahlungsmittel auswählen und losfahren.

Für wen lohnt es sich? Die meisten Roller können auch in Stadtrandbezirken wie Bemerode oder Groß-Buchholz abgestellt werden. Liegt der Arbeitsplatz also eher im Außenbereich der Stadt, könnte der E-Roller das Mittel der Wahl sein.

Ihr Mittel der Wahl für Fahrten in Randbezirke der Stadt: E-Scooter. © Quelle: Fabian Sommer / dpa

Mit dem Taxi: Der Klassiker? Oder doch lieber Uber und Moia?

Ansonsten verbleiben natürlich auch noch die verschiedenen Optionen mit dem Auto. Wer vor möglichen Staus am Freitag nicht zurückschreckt, kann in Hannover neben dem klassischen Taxi mittlerweile auch die Anbieter Uber und Moia wählen. Während Uber, genauso wie das Taxi, Individualfahrten anbietet, sind die Fahrzeuge von Moia als Sammeltaxis ausgerichtet.

Was kostet das? Die drei Alternativen unterscheiden sich in ihren Preisen deutlich: Während man für eine Fahrt vom Hauptbahnhof zur Medizinischen Hochschule Hannover bei Moia etwa 9 Euro zahlt, kostet dieselbe Strecke mit Uber rund 16 Euro und mit dem klassischen Taxi circa 25 Euro.

Wie melde ich mich an? Für Fahrten mit Moia und Uber muss zunächst die jeweilige App auf das Mobilgerät heruntergeladen werden, dann erfolgt die Registrierung, und schließlich müssen noch Startpunkt und Ziel angeben werden. Taxis können per App bestellt, aber auch wie gewohnt unter Telefon 0511/3811 gerufen werden.

Für wen lohnt sich was? Zu beachten ist, dass man für die Sammelfahrten mit Moia im Zweifel noch kurze Wegstrecken zu Ein- und Ausstiegspunkt überbrücken muss. Außerdem: Uber und Moia brauchen beide etwas Vorlaufszeit. Von der Bestellung bis zur tatsächlichen Abholung können bei Moia durchaus 30 Minuten oder mehr vergehen; bei Uber ist mit mindestens 15 Minuten zu rechnen. Ist die Zeit am Freitagmorgen knapp bemessen, heißt es also entweder rechtzeitig vorbestellen oder das etwas teurere Taxi nehmen.

In jedem Fall gilt: Man sollte sich rechtzeitig überlegen, auf welche Weise man am Freitag zur Arbeit kommen. So kann bereits vorab die entsprechende App heruntergeladen, die jeweilige Registrierung abgeschlossen und am Freitagmorgen wertvolle Zeit gespart werden.