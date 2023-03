﻿Streiktag in Hannover: Grundsätzlich kein Homeschooling – aber es gibt Ausnahmen

Der Üstra-Streik am Freitag ändert nichts daran: Grundsätzlich müssen alle Schülerinnen und Schüler zum Präsenzunterricht erscheinen. Es gibt allerdings Ausnahmen von der Regel – zum Beispiel an den Berufsschulen.

Hannover. Der Üstra-Streik am Freitag, 3. März, in Hannover bringt nicht nur den Alltag vieler Pendlerinnen und Pendler durcheinander. Auch die Kinder und Jugendlichen müssen trotz des Ausfalls des öffentlichen Nahverkehrs in die Schule. Homeschooling wird in der Regel nicht angeboten, die Schulleitungen halten den direkten Unterricht in den Klassenräumen für möglich – genau so war es bereits beim ersten Verdi-Warnstreik am 21. Februar der Fall. Aber es gibt auch Ausnahmen: Einige Berufsschulen in der Stadt wechseln hingegen ins Distanzlernen.