﻿Üstra-Streik in Hannover am Dienstag – so kommen Sie trotzdem ans Ziel

Leere Bahnsteige und Streikankündigung auf den Monitoren: Am Dienstag bleiben erneut alle Üstra-Bahnen und -Busse in ihren Depots.

Die Üstra in Hannover wird am Dienstag zum dritten Mal bestreikt. Deshalb fahren fast alle Busse und Bahnen nicht, aber als Alternative stehen Roller, Leihräder und auch Taxidienste bereit. Was sie kosten, was sie können, wie es geht.

