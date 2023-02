Die Region Hannover will einen autonom fahrenden Bus in Burgdorf testen und arbeitet damit mit dem Unternehmen Adastec zusammen. Dieses Foto zeigt ein Modellbeispiel.

Die Region Hannover will in Kürze einen autonom fahrenden Linienbus testen. Der Versuch in Burgdorf ist demnach ein bundesweit einzigartiges Projekt. Kann die Technik auf Sicht dabei helfen, den Nahverkehr trotz steigender Personalnot auszubauen?

