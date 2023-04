﻿Ukraine-Drehkreuz in Laatzen: Sonnabend kommt der letzte Sonderzug

Angriffskrieg auf die Ukraine

Ankunft der ersten Schutzsuchenden am Drehkreuz Laatzen: Menschen aus der Ukraine im März 2022 nach ihrer Ankunft am Messebahnhof.

In der Spitze kamen mehr als 1400 Kriegsvertriebene aus der Ukraine an nur einem Tag in Laatzen an, in einer Woche waren es mehr als 6700 Menschen. Nach 14 Monaten wird das bundesweite Drehkreuz in Laatzen eingestellt. Vorerst.

