﻿Ukraine-Hilfe bricht ein: Zu Besuch in der Spendenhalle Bornum

Hannover. Meterhoch stapeln sich Kartons in der Lagerhalle in Bornum. Auf Tischen sind Hosen, Pullover, T-Shirts ausgebreitet, Jacken hängen an Kleiderbügeln. Alles wirkt wie bei einem normalen Second-Hand-Basar – bis Oksana Janzen zu erzählen beginnt.

Als am 24. Februar 2022 um 6 Uhr morgens bei Janzen in Hannover das Telefon klingelt, verändert sich von einer Sekunde auf die andere ihr Leben: „Der Krieg hat angefangen“, habe ihre Schwester am Telefon gesagt und geschildert, was in ihrer Umgebung gerade passiere. Als das Telefonat beendet gewesen sei, hätten sie und ihr Mann nur einen Gedanken gehabt: „Wir geben nicht auf, wir werden aktiv“, berichtet Janzen.

Sie organisierte spontan mit ein paar Freunden eine Demo am Kröpcke, als Vorsitzende des Ukrainischen Vereins sucht sie außerdem Lagerräume für Hilfsgüter, die binnen Tagen in Massen gespendet werden. Auch Stühle, Tische, Computer, Spielsachen waren darunter – so viele Sachen, dass die Spenden schließlich die 3000 Quadratmeter große Halle in Bornum füllen.

Kartons über Kartons: Abgepackte Spenden stapeln sich in der Lagerhalle in Bornum, bereit für den Transport. © Quelle: Ilona Hottmann

Vom Amazon-Mitarbeiter zum Ehrenamtlichen

Mehr als 800 Tonnen Hilfsgüter habe der Ukrainische Verein in Niedersachsen seit Kriegsbeginn bereits gesammelt, so Janzen. Sogar Online-Händler Amazon kann der Verein zu seinen Unterstützern zählen. Der Versandriese mit Lager in Garbsen stellt Lkw kostenlos zur Verfügung, die Hilfsgüter bis an die polnische Grenze fahren, von wo aus sie umgeladen und in die Ukraine weiter transportiert werden. Die Zahlen sind beeindruckend: 94 Lkw sind bislang ins Kriegsgebiet geliefert worden. Und: rund 56.000 Hilfesuchende haben den Verein bis heute aufgesucht, gut 6100 Freiwilligen Einsätze hat es gegeben, täglich unterstützen 25 Ehrenamtliche die Arbeit.

Die Gründerin erzählt, dass die Kooperation von Amazon und dem Verein sogar einige der Fahrerinnen und Fahrer motivierte, sich ehrenamtlich in dem Verein zu engagieren – an diesem Nachmittag ist allerdings keiner von ihnen in der Halle. An der Grenze werden die Hilfsgüter dann an die NGOs übergeben. Diese bringen die Spenden ans Ziel. Teilweise hilft auch die ukrainische Post, sie beliefert einige der Städte, die nicht von den Russen kontrolliert werden. Doch das ist nicht der einzige Weg. „Es kommt auch zu persönlichem Kontakt“, so die Vorsitzende. Vereinzelte NGOs kommen mit Transportern zur Lagerhalle in Bornum, um selbst Spenden abzuholen.

Derzeit fahre alle eineinhalb bis zwei Wochen ein Lastwagen bis zur Grenze. Zu Beginn des Kriegs starteten mehrere Fahrzeuge pro Woche aus Hannover. „Die Spendenbereitschaft geht zurück“, sagt Vereinsmitglied Nataliya Butych. Das zeigt sich auch bei den Geldspenden. Bisher konnten sie etwa 700.000 Euro sammeln. Über ein Jahr gingen täglich Beträge auf dem Konto ein. Doch vor wenigen Tagen verzeichnete der Verein den ersten Tag seit Kriegsausbruch, an dem gar kein Geld kam. Dabei sei der Bedarf an Hilfe unverändert – allerdings nicht nur in der Ukraine. Das schwere Erdbeben in Teilen der Türkei und Syriens zieht die Aufmerksamkeit weg vom Krieg. Jetzt sammeln sie gemeinsam: Die türkische Gemeinde und der Ukrainische Verein teilen sich die Halle. „So eine Situation bringt zusammen und stärkt die Gemeinschaft“, sagt Butych. „Denn wir wissen, was es bedeutet, alles zu verlieren“, erzählt die Vorsitzende.

Hilfe in Hannover: Die ukrainischen Flüchtlinge können sich in der Halle an der Nenndorfer Chaussee 9 kostenlos an den ausgelegten Spenden bedienen. © Quelle: Ilona Hottmann

Täglich bis zu 200 Flüchtlinge vor Ort

In der Lagerhalle werden nicht nur Spenden verschickt. In Hannover untergekommene Flüchtlinge können in der Halle ebenfalls Spenden abholen. Diese Möglichkeit nutzen etwa 200 Flüchtlinge täglich. Hier werde aktuell unter anderem Geschirr dringend gebraucht. In der Ukraine brauchen die Menschen vor allem warme Kleidung, Lebensmittel, Medikamente und Generatoren. Im hinteren Teil der Halle, zwischen den sich stapelnden Spenden, werden die Ehrenamtlichen und Flüchtlinge gemeinsam kreativ. Kleider, die kaputt oder verschmutzt sind, werden nicht einfach weggeschmissen oder aussortiert. Die Helfer zerkleinern die Stoffe in einzelne Fetzen und knüpfen sie in einem Netz wieder zusammen. So entstehe ein Tarnnetz, was unter anderem den Kämpfern an der Front dienen solle. Streng nach Farbe sortiert: Während sie im Winter die gedeckten Farben nutzen, sollen die bunteren Farben im Frühling Schutz bieten.

Schutz für die ukrainischen Soldaten: Aus gespendeter, nicht tragbarer Kleidung wird ein Tarnnetz geknüpft. © Quelle: Ilona Hottmann

Die Vorsitzende rechnet mit weiteren Geflüchteten

„Wir hoffen, dass die Ukraine befreit wird“, sagt Janzen. Doch dann höre die Arbeit nicht auf. „Die Infrastruktur ist zerstört“, der Aufbau werde eine Herausforderung. Der Kooperationsvertrag für die Hallennutzung sei bis zum Ende des Jahres befristet. Wie es dann weiter geht, sei aktuell unklar.

Zusätzlich zu der Lagerhalle hat der Verein einen Sitz in der Podbielskistraße 269. Die Zeitarbeitsfirma ZAG stellt den Ehrenamtlichen 600 Quadratmeter zur Verfügung. „Wir brauchen diese institutionelle Förderung, denn nicht alle, die nach Hannover geflüchtet sind, kehren zurück“, so Butych. Es gebe ein breites Angebot vor Ort. Alle haben die Möglichkeit, sich für Sprachkurse, Kreativkurse oder Fitness anzumelden. Aber auch medizinische und psychosoziale Beratung werde hier vermittelt. „Es geht um Integration“, sagt Janzen. Und das Interesse sei groß. Viele Kurse seien nach wenigen Sekunden ausgebucht.

Demonstration, Mahnwache und Benefizkonzert für den Jahrestag geplant

Die Vereinsgründerin wird am Freitag, dem Jahrestag des Kriegsausbruchs, im Landtag sein. Darüber hinaus organisiert der Verein eine Demonstration, sie beginnt um 17.30 Uhr am Opernplatz und endet am Trammplatz zur großen Kundgebung. Außerdem soll es im Anschluss in der Marktkirche eine Mahnwache und ein Benefizkonzert geben. Die Ehrenamtlichen nehmen aktuell von Montag bis Freitag, 11 bis 17 Uhr und am Sonnabend, 11 bis 15 Uhr, Spenden entgegen.