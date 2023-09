﻿Junge Pianisten spielen Benefizkonzert für ukrainische Jugendliche

Hannover. Die hannoversche Jugendorganisation „Ukraine Spectrum of Youth“ will geflüchtete Jugendliche aus der Ukraine unterstützen, die derzeit in der Region leben, und organisiert dafür unter anderem Bildungs-Webinare und musikalische Inklusionsprojekte. Am Sonnabend, 9. September, hat die Gruppe nun ein Benefizkonzert in der Friedenskirche (Schackstraße 4) organisiert. Ab 18 Uhr spielen unter anderem junge Pianistinnen und Pianisten aus der Klavierklasse von Elena Levit an der Musikhochschule. Auf dem Programm stehen Werke klassischer Komponisten, ukrainische Volkslieder und Eigenkompositionen der Künstlerinnen und Künstler. Der Eintrittspreis folgt dem Prinzip „Pay what you can“ – alle Besucher können selbst festlegen, was sie zahlen möchten, um die Arbeit der Organisatoren zu unterstützen. Der Erlös soll vor allem Deutschkursen für die Geflüchteten zugutekommen.

