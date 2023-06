Veranstaltungstipps

Konzerte, Stadtfest, Radtour: Das und mehr können Sie am Wochenende in Hemmingen und Umgebung unternehmen

Mit einer Radtour ins Wochenende starten, am Samstag das Stadtfest besuchen und am Sonntag klassische Musik in der St. Vitus Kirche hören. So könnte man das Wochenende in Hemmingen gestalten. Hier gibt es die Veranstaltungstipps.