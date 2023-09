War Stadtdirektor Tramm ein Wegbereiter der Nazis? Das sagen HAZ-Leser und -Leserinnen zu dem Thema

Edelgard Wollny aus Hannover: Man kann Geschichte nicht verbessern

Zum Thema „Wie braun war Stadtdirektor Tramm?“ vom 9. September:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Petra Köster, SPD-Fraktionschefin im zuständigen Bezirksrat Mitte, arbeitet sich an dem ehemaligen hannoverschen Stadtdirektor Heinrich Tramm ab. Tramm hat als solcher nachweislich viel in Hannover bewegt und das Wachstum der Stadt positiv gestaltet.

Menschen, die vor vielen Jahren gelebt haben, zu verurteilen, ist keine gute Idee, sondern eine Anmaßung. Es war eine andere Zeit, und die Menschen hatten andere Wertvorstellungen. Dass sie nicht immer mit den heutigen übereinstimmen, ist unbestritten. Aber woher will Köster wissen, wie sie selbst sich damals verhalten hätte? Wie wollen Menschen, die sich zu Richtern über ihre Vorfahren aufschwingen, begründen, dass sie es besser gewusst hätten?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Man kann Geschichte nicht im Nachhinein verbessern oder verändern – weder durch Verurteilungen noch durch Straßenumbenennungen. Man muss das so ertragen und versuchen, die Zukunft positiv zu gestalten.Edelgard Wollny, Hannover

Dr. Rainer Marwedel aus Hannover: Erinnerung an einst wird nicht gelöscht

In seiner bahnbrechenden Schrift „Vom Nutzen und Nachteil der Historie“ hat Friedrich Nietzsche verschiedene Arten der Geschichtsschreibung analysiert. Die „antiquarische Historie“ beschreibt er als eine Form der sentimentalen Verehrung alles Vergangenen, das nur, weil es einmal existiert hat, schon als wertvoll und wichtig gilt. Wendet man Nietzsches Kritik auf die Frage an, ob der Trammplatz umbenannt werden soll, muss man sagen, dass die Beibehaltung nur dann erfolgen kann, wenn man Hannover als historisches Konservierungsterrain verstehen will.

Die Geschichte zeigt indes, dass nach Ablauf einer gewissen Zeit alle Straßen und Plätze umbenannt worden sind, weil der jeweilige „Sieger“ sich nicht das Recht zu diesem Sinngebungsverfahren wegnehmen lassen wollte. So wird es irgendwann wieder zu einer Umbenennung kommen, denn die jeweils Heutigen leben stets in der Illusion, dass die derzeitige Tagesgeschichte das Ende der Historie sei, und vergessen dabei, dass auch diese Sicht ebenso zeitgebunden und relativ ist, wie es die der Vorfahren war.

Wenn die Historikerin Ines Katenhusen befürchtet, dass die Erinnerung an die Vergangenheit verloren geht, so unterliegt sie der Illusion, die Stadt wäre ein musealer Ort, wo die Namensschilder für historisch-politisches Bewusstsein sorgen. So, wie man heute mit Recht keinen öffentlichen Ort mehr vorfindet, der nach Hitler benannt ist, so wird trotzdem nicht die Erinnerung an diese furchtbare Vergangenheit gelöscht.Dr. Rainer Marwedel, Hannover

Uwe Gehrke aus Hannover: Theo Lingen wäre eine Alternative

Man könnte ja den Namen Tramm ergänzen und den Platz nach seinem ermordeten Sohn Oskar benennen, vielleicht auch nach einem Schauspieler, der in Hannover geboren wurde und dem man keine Sympathie für die Nazis nachsagen kann: Theo Lingen. Uwe Gehrke, Hannover

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rainer Rudolf Günther aus Hannover: AfD bedankt sich für kostenlose Werbung

Ich bin sehr dafür, den Trammplatz umzubenennen. Denn dann merkt das Rathaus mal, wie viel bürokratischer Aufwand und welch hohe Kosten mit Straßennamenänderungen verbunden sind. Die AfD bedankt sich sicher für die kostenlose Wahlwerbung.Rainer Rudolf Günther, Hannover

Rolf Kiesel aus Uetze: Damalige Zeit lässt sich nicht vergleichen

Unsere gesamte deutsche Geschichte und Persönlichkeiten vergangener Epochen, deren Denken und Handeln wir nach heutigen Maßstäben nicht durchgängig bewerten können, werden von gewählten Volksvertretern dauerhaft und teilweise nicht nachvollziehbar hinterfragt, Denkmäler werden geschliffen oder mutwillig beschädigt, Namen getilgt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht jeder vor 1933 in Verantwortung gestandene Politiker, der damals nationalistisch eingestellt war wie Heinrich Tramm, hat dem Nationalsozialismus damit automatisch Vorschub geleistet. Die Zwanziger- und Dreißigerjahre des vergangenen Jahrhunderts waren geprägt durch politische Unfähigkeit und Kämpfe rechter sowie linker Ideologien, und es macht sehr nachdenklich, wenn man den heutigen Zeitgeist und das, was in unserer Republik derzeit passiert, mit den Ereignissen der Weimarer Republik vergleicht. Rolf Kiesel, Uetze

Dr. Karljosef Kreter aus Barsinghausen: Keine Brandmauer gegen Rechtsextreme

Heinrich Tramm war ein Präfaschist, der die parlamentarische Verfassung und Demokratie verachtete. Der Kolonialpolitiker forderte mit seinem Freund Carl Peters weitere Kolonien für Deutschland und betrachtete die Bewohner in den Kolonien als Menschen zweiter Klasse. Er war ein Kriegstreiber, der in führender Funktion der Deutschen Vaterlandspartei noch 1917 einen „Siegfrieden“ im Ersten Weltkrieg und Eroberungen weiterer Kolonien sowie die Annexion erheblicher Teile Frankreichs forderte. Er hievte in der Weimarer Republik Arthur Menge auf den Platz des Oberbürgermeisters, der nach 1933 nationalsozialistische Kommunalpolitik betrieb. Er kollaborierte in der Weimarer Republik mit Nationalsozialisten im Stadtparlament. Tramm starb 1932. Die Stadt Hannover widmete ihm ein Ehrengrab.

Vieles kann und muss man ihm anlasten, aber er hatte auch andere Seiten, er war mit einer Jüdin verheiratet, die sich vor der Ehe taufen ließ. Tramm mochte die Kunst seiner Zeit und ließ sich von Max Liebermann porträtieren: Gegensätze zwischen Privatleben und öffentlichem Wirken, die sich nicht leichthin erklären lassen. Sein Name steht in der Stadtgeschichte Hannovers für völkisch-konservativ-bürgerliche Politik, die keine Brandmauer gegen Rechtsextreme kennt.

Der Platz vor dem Neuen Rathaus – der Ort der kommunalen Demokratie – sollte einen würdigen Namen erhalten.Dr. Karljosef Kreter, Barsinghausen

Mit Kaiser Wilhelm II. auf dem Balkon: Heinrich Tramm bei der Einweihung des Neuen Rathauses 1913. © Quelle: Historisches Museum Hannover

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Monika Lemke-Kokkelink aus Hannover: Hofbaumeister Tramm verdient Würdigung

Der Trammplatz muss nicht umbenannt werden. Außer dem „völkischen Ideologen“ Heinrich Tramm gab es ja auch den hannoverschen Hofbaumeister Heinrich Christian Tramm (1819–1861), der eine Würdigung absolut verdient hätte. In der räumlichen Nähe zum Laves-Haus und zur Architektenkammer könnte man ruhig mal an den Architekten Tramm erinnnern, der immerhin das Welfenschloss entworfen hat und ein bedeutender Vertreter des hannoverschen Rundbogenstils war. Ein „Platz der Menschenrechte“ kann in jeder anderen Stadt entstehen, ein Trammplatz nicht.Monika Lemke-Kokkelink, Hannover

Manfred Gaida aus Barsinghausen: Klischee oder Comedy-Einlage?

Mittlerweile weiß man gar nicht mehr, ob die handelnden Parteien lediglich ihr Klischee bedienen oder ob es sich um Comedy handelt. Rot-Grün geht es nicht um verantwortungsvolle Politik für Hannover, sondern um den heutigen Blick mit moralischer Bewertung auf historische Zeiten. Nebenbei will man noch die Welt retten. Moral, Klima, Sprache – und nun die Umbenennung von Straßen und Plätzen.

Warum nicht „Platz des Weltfriedens“? Das wäre ebenso plakativ und nichts weiter als ein Slogan. Verwechselt Rot-Grün das Rathaus mit der UNO? Dass die CDU auf diesen Mainstream aufspringt, zeigt ihre Orientierungslosigkeit. Fehlt nur noch die AfD, die vermutlich „Kaiser-Wilhelm-Platz“ vorschlagen würde. Gibt es in Hannover niemanden, der sich durch seine Persönlichkeit und Leistung parteiübergreifend Respekt erworben hat – etwa Herbert Schmalstieg?Manfred Gaida, Barsinghausen

HAZ