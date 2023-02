﻿Überfällig oder überflüssig? So diskutieren HAZ-Leser und Leserinnen über Straßenumbenennungen wegen Kolonialgeschichte

Leser Achim Uhlenhut: „Ausbeutung war das Problem“

Zur Berichterstattung über die Debatte um die Umbenennung von Straßennamen in Hannover:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Etwa vierteljährlich werden „Straßenumbenennungen“ in der Zeitung thematisiert, es wäre zu mehr Besonnenheit zu raten. Klar, viel Richtiges ist da schon geschehen, genannt wurden die Beispiele der von den Schildern getilgten Ex-Geehrten von Lettow-Vorbeck und Karl Peters. Deutlich weniger Verständnis habe ich für andere Vorschläge bis hin zur „Georgstraße“. Hinsichtlich der „Ostafrikastraße“ glaube ich sogar nach wie vor, dass es durchaus tatsächlich und ohne jeden Anflug von Revanchismus heute noch ein Ostafrika gibt. Sie heißt nun mal nicht „Deutsch-Ostafrikastraße“! Da erinnert ja sogar die – beschwerdefrei neu benannte – „Namibiaallee“ eher an „Deutsch-Südwest“. „Kamerunweg“ und „Togoweg“ – tja: Kamerun und Togo existieren als Staaten, das verbindet sie nebenbei mit Namibia. Nicht der Name der Länder, die Ausbeutung war das Problem. Das sollte man nicht verdrängen, sondern wo immer möglich – Stichwort Legendentafel – daran erinnern. Achim Uhlenhut, Sarstedt

Leser Thomas Brockhausen: „Mit dem Wesentlichen beschäftigen“

Und was wird aus der Georgstraße? Immer wieder können wir lesen, die Fachbereiche der Stadtverwaltung seien überlastet, Dienstleistungen für den Bürger und Termine könnten zeitlich dauern. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Verwaltung mehr mit sich selber beschäftigt ist als mit dem Wesentlichen. Sollten wir nicht erst mal alles ins Laufen bringen? Die Schilder kosten schließlich auch Zeit und Geld – und bringen uns nicht wirklich nach vorne. Thomas Brockhausen, Hannover

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leser Jörg Dernedde: „Umbenennung überfällig“

Zu den Artikeln „Wie viel Kolonialgeschichte steckt in der Stadt?“ vom 2. Februar und „Umbenennung machen wir nicht mit“ vom 7. Februar:

Eine Umbenennung der Walderseestraße ist überfällig. Aber dann dürfte sein Dienstherr Kaiser Wilhelm II. nicht mehr Namensgeber des altehrwürdigen Kaiser-Wilhelm-Gymnasiums sein: Er sprach bei der Verabschiedung der deutschen Truppen in Wilhelmshaven von den Chinesen als „gelben Affen“ und gab den Befehl aus „Pardon wird nicht gegeben“. Dann könnte auch gleich die Bismarckschule umbenannt werden, deren Namensgeber die Reichseinigung „mit Blut und Eisen“ in drei Kriegen erzwungen und dabei das Königreich Hannover annektiert hat. Jörg Dernedde, Bad Münder-Nienstedt

Erinnerung: Der Platz in Hannovers Südstadt ist mittlerweile nach Bertha von Suttner benannt, das Carl-Peters-Denkmal ist geblieben. Peters gilt als Gründer der Kolonie Deutsch-Ostafrika. © Quelle: Katrin Kutter

Leser Gunther Kruse: „Versuchte Vergangenheitsbereinigung“

Ich halte die Straßenumbenennerei für versuchte Vergangenheitsbereinigung. Völlig unverständlich finde ich, dass ausgerechnet Bismarck und der sogenannte Kaiser Wilhelm ungeschoren davon kommen sollen, das waren doch die eigentlichen Übeltäter und Verantwortlichen für das Kolonialdesaster. Prof. Dr. Gunther Kruse, Hannover

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leser Sebastian Mundt: „Historie wird Stück für Stück getilgt“

Da haben wir sie wieder: diese unsägliche Diskussion über die Umbenennung einer prominenten Straße beziehungsweise die Tilgung eines Denkmals in Hannover. Die Wählerinnen und Wähler mögen sich indessen zum wiederholten Male fragen: „Haben wir wirklich keine anderen Themen, wofür wir gewählt haben?“ Unterbesetzte Schulen in einem technisch und strukturell fragwürdigen Zustand, marode Brücken, unterbesetzte oder geschlossene Behörden, die Schwimmbadthematik, das langsame Sterben der Innenstadt, die Umsetzung der Energie- und Mobilitätswende ... Und diese Liste ist noch lange nicht zu Ende. Sind das nicht die Sorgen und Herausforderungen, die uns viel mehr beschäftigen sollten? Entweder wird davon abgelenkt, dass man keine Lösungen für wirklich drängende Probleme hat, oder die Verantwortlichen glauben tatsächlich, dass dies unser vorrangiges Thema sein sollte. Den Vorschlag eines Legendenschildes hätte man übrigens schon in den anderen Fällen umsetzen können. Auch diese Informationen können doch durchaus kritisch formuliert sein. So tilgt man Stück für Stück unsere Historie und das so wichtige Wissen um prekäre Themen der Geschichte. Dass die CDU-Parteizentrale von dieser Umbenennung auch betroffenen wäre, kommt für die „Treiber“ dieser Kampagne ganz sicher nicht ganz ungelegen. Sebastian Mundt, Hannover

Leser Deodat von Eickstedt: „Erläuternde Texte zur Relativierung“

Wer der Meinung ist, dass man mit Umbenennungen von Straßen, Plätzen oder Denkmälern heute wohl auch zu Recht kritisch gesehene Geschichte unsichtbar machen kann, läuft Gefahr, sich aus der Verantwortung dafür zu stehlen! Namentlich verbundene „Glorifizierungen“ sollten in der Tat durch erläuternde Texte relativiert werden. Man hilft von Unrecht Betroffen nicht wirklich, wenn man die Erinnerung (und Mahnung) daran einfach tilgt! Deodat von Eickstedt, Garbsen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leserin Erika Gehrke: „Kaiser Wilhelm nicht vergessen“

Wenn sich jetzt ein Gremium findet und nach alten Straßennamen sucht, deren Namensgeber viel Schuld auf sich geladen haben, darf man Kaiser Wilhelm nicht vergessen. Er hat den Ersten Weltkrieg mit verschuldet und auch während seines Exils keine Reue gezeigt. Erika Gehrke, Ronnenberg

Leser Uwe Gehrke: „Wo ist der kolonialistische Bezug?“

Mir erschließt sich nicht, warum man die Windhuk-Straße umbenennen sollte. Windhuk heißt die Hauptstadt von Namibia nach 50 Jahren Unabhängigkeit immer noch. Wenn da ein kolonialistischer Bezug wäre, hätte man sie bestimmt umbenannt. Uwe Gehrke, Hannover