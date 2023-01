﻿Umfrage: Hannover gehört zu den höflichsten Städten Deutschlands

Hannover. Fremde nicht beachten, dauernd auf das Smartphone gucken und in der Öffentlichkeit laut sein: Das Internetportal Preply hat mehr als 1500 Menschen befragt, wie höflich die Menschen in Deutschlands Großstädten sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ergebnis: Die Menschen, die in Essen (Platz 1), Dresden (2) und Frankfurt (3) wohnen, sind am unhöflichsten. In Bochum (Platz 1), Bremen (2) und Hannover (3) wohnen dagegen die höflichsten Menschen Deutschlands – wenn man der Umfrage Glauben schenken will.

Entscheidend für die Auswertung waren die Verhaltensweisen der Menschen. Dazu gehörten etwa:

– In der Öffentlichkeit mit dem Handy beschäftigt sein

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

– Menschen nicht in der Öffentlichkeit durchlassen

– In der Nähe von Fußgängern nicht abbremsen

– Lärmen in der Öffentlichkeit

– Fremden keine Beachtung schenken

– In der Öffentlichkeit Videos ansehen

Zugezogene sind unhöflicher

Abgefragt wurde auch, wer unhöflicher sei: Zugezogene oder Einheimische. In Hannover fiel vor allem auf, dass eher die Zugezogenen unhöflicher seien als die Einheimischen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit im Schnitt 7,62 Prozent gehören die Hannoveraner und Hannoveranerinnen allerdings auch zu den geizigeren Bewohnern, so die Umfrage. Am meisten Trinkgeld gibt es Bremen (9,80 Prozent), München (8,94 Prozent) und Essen (8,79 Prozent).

Fazit des Onlineportals

Zwar zeigten die Ergebnisse, dass die Menschen in einigen Städten höflicher sind als in anderen, grundsätzlich hätten die Deutschen aber eine durchaus höfliche Natur. Auf der „Unhöflichkeitsskala“ von eins bis zehn (zehn am unhöflichsten) liege der Durchschnittswert aller Städte bei 5,84, der höchste bei 6,47 und der niedrigste bei 5,17.

Von cpe