﻿Umland der Region Hannover hat rund 7000 Einwohner mehr

Hannover. Die Region Hannover ist ein attraktiver Platz zum Leben. Das belegt die Bevölkerungsstatistik. Mit 26.160 Menschen, die 2022 in die Umland-Kommunen zugezogen sind, sei das Niveau von 2021 um mehr als 55 Prozent übertroffen worden, teilte ein Regionssprecher mit. Die Zahl der Fortzüge sei hingegen nur leicht gestiegen. So ergebe sich ein Zuwanderungsplus von mehr als 7000 Einwohnern.

Wenig erstaunlich: Die meisten Menschen, die neu ins Umland der Region ziehen, leben in Familien. Also Menschen zwischen 30 und 40 Jahren mit Kindern im Vorschulalter. „Alle Kommunen erzielen einen Wanderungsgewinn gegenüber der Landeshauptstadt Hannover“, heißt es in der Pressemitteilung. Daran ändert auch nichts, dass überwiegend die 18- bis 25-Jährigen aus dem Umland abwandern.

Familien ziehen oft aus Hannover ins Umland.

„Es gibt in vielen Großstadtregionen ein ähnliches Muster“, sagt Regionssprecher Philipp Westphal. Die Metropolen ziehen junge Menschen zum Studium oder Berufseinstieg an. Mit der Familiengründung ziehen die Leute dann wieder ins Umland.

Neubaugebiet in Rethen: Der Projektentwickler Heinz von Heiden errichtet vier Mehrfamilienhäuser. © Quelle: Astrid Köhler

Spannend sei, dass sich die Quote der Fort- und Zuzüge zwischen Umland und der Landeshauptstadt verringere, sagt Westphal. So habe man 2022 den niedrigsten Wanderungsgewinn des Umlandes zulasten der Landeshauptstadt seit 2013. Im vergangenen Jahr sind lediglich 2547 Menschen aus Hannover ins Umland gezogen. In den Jahren zuvor bewegte sich dieser positive Saldo im Durchschnitt bei etwa 3500 Personen. Die Gründe für diesen Umstand müssten genauer untersucht werden. Am häufigsten ziehen Einwohner aus Neustadt und Garben nach Hannover.

Garbsen hat absolut betrachtet das größte Wanderungsplus

Die größten Bevölkerungszuwächse im Vorjahr im Vergleich zu 2021 verzeichnen Burgwedel, Garbsen, Hemmingen, Isernhagen, Pattensen, Ronnenberg und Wunstorf. Wobei Garbsen absolut den größten Zuwachs von 14 (2021) auf 246 Neubürger (2022) verbuchen konnte. Ronnenberg konnte den negativen Trend (minus 39 Einwohner in 2021) auf Saldoplus von 57 Menschen umkehren.

Aus der Stadt Hannover liegt noch keine aktuelle Bevölkerungsstatistik vor. Sie könnten sich auch ein wenig von den Regionszahlen wegen unterschiedlicher Erfassung (zum Beispiel An- und Abmeldungen über den Jahreswechsel) oder beim Wechsel von Haupt- und Nebenwohnsitz unterscheiden, erklärte der Regionssprecher.

