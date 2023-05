﻿Umsteigeanlage in Waldhausen: Widerstand im Bezirksrat und von Anwohnern

Bei der sogenannten Umsteigeanlage zwischen S-Bahn und Stadtbahn am Döhrener Turm regt sich Widerstand – der Bezirksrat fordert nun die Stadt auf, alternative Wege und Begrünung zu prüfen.

Waldhausen. „Das ist eine sehr weitreichende Baumaßnahme, da muss man frühzeitig in den Finger in die Wunde legen, sonst passiert da nichts“, fasst Gudrun Koch (SPD) zusammen. In der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Döhren-Wülfel ging es wieder um die sogenannte Umsteigeanlage Hannover- Waldhausen zwischen S-Bahn und Stadtbahn am Döhrener Turm. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist diese in Planung. Doch seit Neuestem regt sich Widerstand dagegen.